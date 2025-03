A Reggio Calabria arriva “Dentro il blu”, la mostra bipersonale di Fabio Santori e Cinzia Romeo

StrettoWeb

L’Accademia Art Gallery continua ad esplorare il mondo dell’arte con l’inaugurazione della mostra bipersonale “Dentro il Blu”, che vedrà protagonisti gli artisti Fabio Santori e Cinzia Romeo. L’evento, curato dal Cultural Event Manager Elmar Elisabetta Marcianò, si terrà il prossimo 18 marzo alle ore 18 e offrirà una profonda esplorazione del monocromo nell’arte contemporanea.

Attraverso il dialogo tra due linguaggi espressivi distinti, la mostra si propone di analizzare la potenza evocativa del blu, colore simbolico per eccellenza, capace di trasmettere emozioni che spaziano dalla contemplazione alla vertigine dell’infinito. Fabio Santori, con il suo approccio materico, sperimenta la tridimensionalità della superficie pittorica, trasformando il blu in una dimensione tangibile, fatta di spessori e stratificazioni. Cinzia Romeo, invece, utilizza il monocromo in chiave figurativa, creando opere che sembrano emergere dal colore stesso, in un delicato equilibrio tra realtà e astrazione.

La mostra si inserisce in un filone di ricerca che ha attraversato la storia dell’arte, dai maestri del passato fino alle avanguardie contemporanee. Dentro il Blu non è solo un’indagine estetica, ma anche un viaggio sensoriale, in cui il visitatore è invitato a perdersi e ritrovarsi nell’intensità di una tonalità che da sempre affascina artisti e pensatori. L’evento inaugurale sarà un’occasione per incontrare gli artisti e la curatrice, approfondendo i temi della mostra e lasciandosi trasportare dalle suggestioni del colore. L’ingresso è libero.

