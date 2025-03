Reggio Calabria, il pagamento delle aliquote IMU e il “Comune distratto”: i dubbi di un cittadino, “cosa devo fare?”

StrettoWeb

“La legge 160 del 2019 stabilisce che i Comuni possono diversificare le aliquote IMU sulla base di fattispecie predeterminate e individuate con decreto 7 luglio 2023.

I Comuni devono redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo alla applicazione informatica disponibile sul Portale del federalismo fiscale elaborando un prospetto che va pubblicato entro il 28 febbraio 2025 mentre è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Succede, ora, che il Comune di Reggio Calabria nel redigere il prospetto delle aliquote abbia, sicuramente per distrazione, omesso di indicare l’aliquota IMU per gli immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 431/98, usi transitori dell’immobile, che tutti gli anni a far data 2015 veniva assimilata ai commi 2 e 3 dello stesso art. 5 della stessa legge e dunque per gli immobili locati agli studenti universitari.

Come ci si deve comportare con il pagamento dell’IMU in questi casi entro il 16 giugno p.v. ? il mio parere è pagare con l’aliquota dello scorso anno e cioè l’8,6 per mille , trattandosi di aliquota non menzionata nel prospetto, su cui ovviamente praticare il 25% di riduzione come previsto dalla legge di bilancio 2016, e in caso di diniego del Comune conguagliare alla scadenza del 16 dicembre p.v.-.

Essendoci però un margine temporale di ben 3 mesi da oggi al 16 giugno sarebbe opportuno che il Comune ci ragguagliasse su come il contribuente si debba regolare nel pagamento dell’IMU per questa categoria di immobili locati per usi transitori che sono, ricordiamo, con durata da 1 a 18 mesi e per specifiche esigenze espressamente indicate nel nostro regolamento IMU”.

In questa nota, i dubbi che un cittadino si è posto in merito al pagamento delle aliquote IMU.

