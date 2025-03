Reggio Calabria: affiliato alla criminalità anticipa possibile retata ad Arghillà in un’intervista a Klaus Davi cinque giorni fa

StrettoWeb

Un affiliato vicino al clan dei Morelli anticipò una possibile retata, comunicata stamattina, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria nel corso di un’intervista pubblicata da Klaus Davi cinque giorni fa sui suoi profili social. L’affiliato, nel colloquio pubblicato dal giornalista, ricostruiva il ruolo della cosca Morelli, i legami con altri gruppi criminali e anticipava l’imminente retata oltre al ruolo di ‘armieri’ del clan rom. A questo proposito un anno fa sempre Klaus Davi pubblicò un video di un gruppo rom che festeggiava una nuova nascita sparando in aria. Non è la prima volta che Klaus Davi anticipa importanti inchieste, è accaduto nel 2021 nel caso del tentato omicidio di Franco Benestare pubblicando dei presunti killer poi arrestati dalla Polizia di Stato. Stessa cosa per l’inchiesta Medoro del 2022 ad opera della DDA di Milano, segnalata con mesi di anticipo indicando anche i nomi di coloro che sarebbero stati fermati: Luigi Aquilano, Salvatore Comerci, Giuseppe Di Giacco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.