Reggio Calabria, 4 borse di studio in memoria del Giudice Franco Marra: i requisiti e come partecipare

È aperto il bando della prima edizione di assegnazione delle borse di studio, promosso dalla Fondazione Lucianum di Reggio Calabria, dedicate alla memoria del giudice Franco Marra. Le Borse di studio del valore ciascuna di 3.000 euro, sono riservate alle studentesse e agli studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole superiori di secondo grado presso istituti scolastici siti nel Comune di Reggio Calabria. Questa erogazione ha l’obiettivo di sostenere la continuità nel percorso di studio – è scritto nel Bando – “in memoria di chi, con la sua stessa vita, è stato testimone della libertà che solo la cultura è capace di generare”.

Chi era Franco Marra

Il 10 dicembre 2022, all’età di 82 anni, moriva Franco Marra, magistrato di grande preparazione giuridica (tra gli altri incarichi, Presidente del Tribunale di Palmi e Presidente di Sezione di Corte d’Appello a Reggio Calabria) e credente di solida fede, per lunghi anni Presidente dell’Azione Cattolica e del Consiglio pastorale della Comunità parrocchiale di Santa Lucia. Nella comunità parrocchiale Franco Marra, “cordiale amico di tutti”, è stato animatore di diverse altre iniziative culturali, sempre accanto ad un parroco di eccezionali virtù, quel don Mimmo Geraci animatore della Mensa della Carità e della Casa della Fraternità per anziane prive di riferimenti familiari, dell’Asilo, della Scuola Primaria e di varie attività sociali, culturali e artistiche, tutte coordinate nell’ambito della Fondazione “Lucianum” istituita nel lontano 1967. Oggi la Fondazione Lucianum è presieduta dal presbitero don Domenico Cartella, alla guida della parrocchia di San Lucia nel centro storico della città di Reggio.

Tutte le info sulle Borse di Studio

A lanciare l’idea delle Borse di Studio “In memoria di Franco Marra” era stata la moglie professoressa Graziella Romeo, nell’aprile dello scorso anno, a conclusione della “Conversazione sul tema “Santità e Giustizia”, organizzata assieme alla comunità parrocchiale di Santa Lucia.

Le quattro Borse di studio saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri: il merito scolastico e la condizione economica. In particolare, sarà presa in considerazione la media aritmetica dei voti conseguiti a conclusione del precedente anno scolastico (A.S. 2023/2024) e la media aritmetica dei voti conseguiti nel primo parziale (indifferentemente “bimestre”, “trimestre”, “quadrimestre” o “pentamestre”) dell’anno scolastico in corso (A.S. 2024/2025). Le medie aritmetiche, sia quella del quarto anno di scuola sia quella del quinto anno in corso, dovranno essere certificate attraverso adeguata dichiarazione resa dall’istituto scolastico di appartenenza ovvero attraverso copia del documento di valutazione finale relativo alla classe quarta nonché copia del documento di valutazione del primo periodo di frequenza della classe quinta. La condizione economica sarà valutata in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, attestata dalla Dichiarazione ISEE, in corso di validità, da allegarsi alla domanda di partecipazione.

Come partecipare

Per concorrere all’assegnazione del premio gli studenti dovranno presentare un modulo allegato al bando inviato a ciascuna delle scuole superiori cittadine, che, con gli allegati documenti di identità e le certificazioni sopra indicate, dovrà essere inviato via mail, all’indirizzo: fondazionelucianumrc@gmail.com. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2025.

Le domande saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Lucianum, che – informa il bando – stilerà, entro e non oltre il 30 aprile 2025, la graduatoria di merito per l’assegnazione delle quattro borse di studio a concorso. I vincitori della borsa di studio saranno informati dell’esito della procedura dalla Fondazione Lucianum, all’indirizzo di posta elettronica che indicheranno nell’apposito modulo di partecipazione. La cerimonia di assegnazione ufficiale delle borse di studio “In memoria di Franco Marra” si svolgerà il 10 maggio 2025.

