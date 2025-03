Reggio Calabria, il 29 marzo lo stage di Dabka palestinese | INFO

StrettoWeb

L’Associazione Incontriamoci Sempre, il collettivo Lo Stretto che Balla e il centro Achates danza corpo territorio presentano lo stage di Dabka palestinese che si terrà sabato 29 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso i locali del Circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. La Dabka è una danza tradizionale levantina, profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni del popolo palestinese. Caratterizzata da passi rapidi e movimenti sincronizzati, questa danza viene eseguita in gruppo, spesso durante eventi festivi o cerimonie come matrimoni e celebrazioni comunitarie. I partecipanti, uniti in una catena o in un cerchio, seguono il ritmo di canti popolari che raccontano storie di resistenza, amore e speranza.

La danza simboleggia l’unità, la forza collettiva e il legame profondo con la terra e la cultura palestinese. Con la sua energia contagiosa e incalzante, la Dabka è diventata anche un simbolo di resistenza e identità nazionale, unendo le persone non solo in momenti di gioia, ma anche in tempi di difficoltà. A condurre i partecipanti in questo viaggio fra le tradizioni coreutiche e musicali della Palestina sarà l’insegnante e ballerino Naji Al Azzeh originario del villaggio Beit Jibrin e nato a Betlemme, nel campo profughi di Azzeh, nel 1993.

Naji ha una lunga esperienza nella danza folkloristica palestinese, ha iniziato a studiare e praticare la Dabka fin da giovane, diventando membro del gruppo folkloristico “Ghurba” con il Centro Culturale Handala dal 2006 al 2012. Durante questo periodo, ha partecipato a numerosi spettacoli in Palestina e nel 2013, è stato scelto per insegnare la Dabka alla nuova generazione, un ruolo che ha ricoperto fino al 2016.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.