Reggio Calabria, il 28 marzo “La Musica incontra la poesia” | INFO

Il ruolo e i diritti delle donne nella società sono al centro dell’attività delle commissioni Pari Opportunità e Politiche di genere dell’Associazione ReggioCresce, presieduta da Rosy Pirrone. Un impegno continuo, con progetti e iniziative, per contribuire a sviluppare una coscienza collettiva sulla questione femminile, che non si fermi all’8 marzo, ma diventi agire quotidiano. E’ in quest’ottica che nasce l’iniziativa “La Musica incontra la Poesia”, in collaborazione con l’A.R.S., Artisti Reggini della Sanità, e il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria.

L’A.R.S., composta quasi esclusivamente da operatori della sanità Reggina, all’impegno volontario sociale e solidaristico unisce numerose attività artistiche e culturali, volte alla formazione e informazione di differenti fasce di popolazione su temi attuali, e finalizzate a far acquisire conoscenza, consapevolezza e a contrastare le differenze.

Venerdì 28 marzo, alle ore 18, nella sede dell’ARS, in via Monsignor de Lorenzo, 54, a Reggio Calabria, sarà portata in scena “Fimmini e Madri”, una drammatizzazione di poesie e testi, scritti e interpretati dalle operatrici della sanità dell’Associazione degli Artisti Reggini: storie vere di vita di donne, che toccano momenti ed esperienze comuni, dalla gioia della nascita di un figlio al dramma della violenza, raccontate in forma poetica e accompagnate da immagini e musiche, con la sceneggiatura e la regia di Vincenzo Vita.

Uno spettacolo aperto al pubblico, con ingresso libero, a cui è invitata la cittadinanza. A seguire, un intermezzo musicale con l’Ensemble di Flauti, dei musicisti del Conservatorio Francesco Cilea: Andrea Catalano, Giuseppe Fratto, Fabiana Sergio, Maria Teresa Surace.

“In questo evento – dichiara Rosy Perrone, presidente di ReggioCresce – l’Arte diventa uno strumento per far riflettere e sensibilizzare sulla questione femminile, sui temi dell’uguaglianza, della parità, e contro le discriminazioni di genere. Lo facciamo con la sinergia di Enti, Istituzioni, altre associazioni, perché l’aggregazione e la collaborazione sono alla base della nostra attività sul territorio”.

Le riflessioni finali sono affidate agli interventi di Rosy Perrone, Presidente di ReggioCresce; Franca Brandolino Foti, responsabile della Commissione Pari Opportunità dell’Associazione; Edoardo Lamberti Castronuovo, Presidente del Conservatorio Francesco Cilea; Vincenzo Vita, Presidente A.R.S.

