Reggio Calabria, 27enne beccato a cedere droga a piazza Sant’Agostino: arrestato

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un 27enne di nazionalità gambiana in flagranza di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel transitare in Piazza Sant’Agostino durante il regolare servizio di controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti hanno notato un soggetto extracomunitario intento a cedere qualcosa ad altri 4 uomini, anch’essi extracomunitari. Alla vista degli operatori, i 4 soggetti si sono allontanati, mentre il 27enne, nel tentativo di eludere il controllo di polizia, con un gesto repentino gettava per terra un sacchetto di carta per poi tentare la fuga.

Tempestivamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, il cittadino gambiano è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente e, all’interno del sacchetto di carta da lui precedentemente gettato, sono stati rinvenuti altri 14 involucri termosaldati contenenti marijuana, per un peso totale di 25 grammi. L’Autorità Giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. due volte a settimana.

