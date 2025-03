Reggio Calabria, il 21 marzo gli “Sguardi d’autore” di Laura Delfino | INFO

StrettoWeb

Italia Nostra sezione di Reggio Calabria nell’ambito delle proprie attività sceglie ancora una volta di ricordare l’importanza della tutela e del “ricordo” dei paesaggi di un territorio sottolineandone la peculiarità ed anche la ricchezza di tradizioni etno-antropologiche ancora oggi, spesso, tramandatesi ed identificabili con gesti antichi mascherati di modernità.

In questa occasione la sezione ha scelto di farlo proponendo una conversazione con Patrizia Giancotti, fotografa e antropologa di esperienza che dialogherà con l’autrice del libro “Sguardi di autore” di Nicola Delfino, professionista del secolo scorso, innamorato del territorio locrideo da lui raccontato attraverso gli scatti della sua macchina fotografica. La sezione ringrazia la figlia Laura Delfino, già funzionaria dell’odierno MIC, autrice del libro che ha offerto a tutti noi la possibilità di prendere visione e contribuire alla conoscenza di “un piccolo ma ricco patrimonio fotografico novecentesco” spunto di riflessioni sulla tutela del patrimonio culturale di un’area calabrese ricca di suggestioni e testimonianze culturali.

La conversazione promossa in collaborazione con l’Associazione Sidus Club, da anni operativa in campo culturale nel territorio ionico meridionale calabrese, si terrà il 21 marzo alle h.17,00 presso la sala conferenze del Collegio di Merito dell’Università mediterranea di Reggio Calabria che si ringrazia per l’ospitalità e la concreta collaborazione sempre dimostrata.

