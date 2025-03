Reggio Calabria, il 2 aprile l’incontro “Più unici che rari” | INFO

StrettoWeb

Garantire pari opportunità a tutti, identificando e valorizzando le caratteristiche e i talenti dei ragazzi e accompagnandoli in un cammino di presa di coscienza del proprio potenziale. Questo l’obiettivo della scuola intesa come comunità educante e agenzia che accoglie e ha cura delle diversità, che non costituiscono mai un limite, ma un’unicità da custodire. Un tema ad ampio spettro, quello delle neurodivergenze, esaminato da qualificati esperti e professionisti del settore nel convegno “Più unici che rari – Valorizzare le differenze per una scuola inclusiva” promosso dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” e in scena, il prossimo 2 aprile, all’Auditorium “A. De Gasperi”, sito in via Reggio Campi II tronco, n. 164, dalle ore 16,30 alle 18,30.

Un’opportunità preziosa di riflessione, confronto e sensibilizzazione aperta al Territorio, proprio in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Un focus a 360 gradi che consentirà ai presenti di acquisire uno sguardo più consapevole sul panorama delle neurodivergenze e sulle sue molteplici sfumature, offrendo un valido supporto e incoraggiando lo sviluppo di pratiche educative e sociali che valorizzino il contributo di ognuno.

A fare gli onori di casa sarà il Dirigente scolastico Prof. Marco Geria, seguiranno gli interventi dell’Europarlamentare Dott.ssa Giusi Princi, Vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni Costiere e Insulari, con delega al Mediterraneo e Vicepresidente della Regione Calabria, del Dott. Massimo Aiello, Presidente Ordine Psicologi Calabria e del Prof. Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. A impreziosire l’iniziativa anche i contributi del Prof. Giovanni Giacobbe, Psicologo, Psicoterapeuta e Coordinatore scientifico della “Cooperativa Libero Nocera” che affronterà il tema del processo di inclusione sociale, della Dott. ssa Concetta Festa, Psicologa e analista del comportamento IBA®, che tratterà la questione della sinergia tra scuola e professionisti e della Dott.ssa Giusy Casile, Psicologa e psicoterapeuta ASP RC – Presidente Associazione PERSONA, con un focus sull’ autismo ad ampio spettro, dalla diagnosi precoce al Progetto di Vita Adulto.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Adriana Comi, rappresentante A.GE.DI – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili e del Prof. Vincenzo Maria Romeo, Direttore Scientifico della SPPG – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppo analitica e Ricercatore in psicologia clinica e dinamica presso l’Università degli Studi di Palermo, che si concentrerà sulla dimensione psicopatologica in termini biopsicosociali. Modererà l’evento, che coinvolgerà anche la Dott.ssa Teresa Favasuli – interprete LIS, la Prof. ssa Caterina Tripodi.

Un’occasione importante per genitori e docenti, in cui verrà presentata anche la rete di scopo “Tutela e sostegno delle neurodivergenze” stipulata dall’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” in sinergia con il Liceo Statale “T. Gulli”, gli Istituti Comprensivi “Giovanni XXXIII” di Villa San Giovanni, “Foscolo” di Bagnara Calabra, “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro e di “San Giorgio Morgeto – Maropati”. Per info e prenotazioni, fino a esaurimento posti, è possibile mandare una email a roda.nicolina@iccatanosodegasperi.edu.it

