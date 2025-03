Reggio Bic, tris di rinnovi: firma anche Ivan Messina

StrettoWeb

Nuova conferma in casa Farmacia Pellicanò Reggio Bic: l’atleta siciliano Ivan Messina continuerà a vestire la maglia bianco amaranto anche per la prossima stagione. Un segnale forte della società calabrese, che punta sulla continuità per affrontare al meglio le sfide future. Messina, giocatore di grande esperienza e con un palmares di tutto rispetto, ha siglato l’accordo che lo vedrà protagonista ancora una volta con la squadra reggina. Dopo aver girato l’Italia, il suo impegno con la Reggio Bic si rinnova con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto finora.

“L’obiettivo resta quello di costruire una Reggio sempre più forte rispetto all’anno precedente“, ha dichiarato l’atleta siciliano. Consapevole delle dinamiche del mercato, Messina sa che una stagione positiva può attirare l’attenzione di altri club, ma la sua scelta dimostra fedeltà e voglia di dare continuità a un progetto ambizioso.

La conferma di Messina rappresenta la terza riconferma in casa Reggio Bic, segnale di una strategia volta a mantenere uno zoccolo duro di giocatori esperti, capaci di guidare la squadra verso nuovi successi. La stagione si preannuncia ricca di sfide, ma con Messina in campo, la Reggio Bic potrà contare su un atleta determinato e motivato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.