Reggio Bic ai Playoff, D’Anna: “stagione da incorniciare. Contro Porto Torres dobbiamo dare tutto”

La Reggio Calabria Bic chiude la stagione regolare con una vittoria di prestigio contro Padova, confermando la propria crescita e la voglia di continuare a lottare ai massimi livelli. Il successo sancisce un traguardo storico per la squadra, che si prepara ora alla semifinale scudetto con grande determinazione. “Una bella sfida, quella di oggi, che ci ha permesso di conoscerci ancora meglio sul campo. È stata una stagione bella, divertente e piena di sacrifici, una lotta continua, ma sono orgogliosa dei miei compagni e della squadra“, ha dichiarato il presidente Ilaria D’Anna al termine del match. “Hanno dimostrato, step by step, di crescere continuamente e di credere nella maglia che portano sul campo. Ora pensiamo ai play-off, con un’ottica di impegno ancora maggiore per dimostrare che la Reggio Bic c’è e continuerà a dare il massimo“.

Nonostante la qualificazione ai Playoff fosse già in tasca, la partita contro Padova è stata tutt’altro che semplice. “Ci aspettavamo una gara difficile: retrocedere non è bello per nessuna squadra, e Padova ha giocato con intensità e voglia di dimostrare il proprio valore. Ma noi abbiamo risposto con la nostra costanza e la convinzione nei nostri mezzi, ottenendo un ottimo risultato. Una stagione davvero da incorniciare“.

Tra Coppa Italia, Eurocup e la semifinale scudetto conquistata, il bilancio della stagione della Reggio Bic è più che positivo. “No, non me lo aspettavo. È stata una stagione 2024-2025 veramente da incorniciare, tanto che mi farò fare un quadro! Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto e spero che la prossima stagione sia ancora più emozionante. Auguro a tutte le squadre un nuovo cammino pieno di successi“.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla semifinale contro Porto Torres, che si preannuncia una sfida di altissimo livello. “Sappiamo che Porto Torres è una squadra incisiva e ben organizzata. Sarà una partita impegnativa, in cui conteranno determinazione, strategia e precisione sotto canestro. A questo punto, vincerà chi riuscirà a concretizzare di più. Noi siamo pronti a dare tutto!“.

