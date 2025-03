Reggio Bic-Padova, la presentazione dell’ultima gara di regular season

StrettoWeb

Sabato si chiude un capitolo straordinario per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che affronterà l’ultima gara di una regular season da incorniciare. La squadra reggina ha già scritto la storia con una qualificazione senza precedenti alle Semifinali Playoff Scudetto, un risultato mai raggiunto prima da una squadra calabrese in Serie A. L’avversario di giornata sarà il Padova, che arriverà a Reggio con il coltello tra i denti per cercare di strappare due punti fondamentali in chiave salvezza.

Ma nonostante per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic “Le jeux sont fait” è desiderosa di chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi, darà battaglia fino all’ultimo secondo.

La giornata si preannuncia emozionante, con ancora tutto da decidere per le prime tre posizioni della classifica: Cantù, Macerata e Porto Torres si giocheranno il piazzamento finale in un rush conclusivo che vedrà tutte le squadre in campo alle 15:30 in contemporanea, per poi a fine giornata decretare l’avversario della Reggio Bic.

Per l’occasione, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic chiama a raccolta tutta la città: il Palacalafiore sarà il palcoscenico di un evento imperdibile, non solo per la partita ma anche per il momento di festa post-gara, che vedrà tifosi, squadra e staff celebrare insieme lo storico traguardo raggiunto.

Appuntamento sabato alle ore 15:30 al PalaCalafiore per vivere un pomeriggio di grande sport e passione!

