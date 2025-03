Reggio Bic, Mario Porto: “la squadra merita più seguito, Eurocup importante per Reggio Calabria” | VIDEO

StrettoWeb

In occasione dell’Eurocup, manifestazione internazionale che ha portato a Reggio Calabria squadre da Firenze, Vigo, Parigi e Tel Aviv, è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb Mario Porto, ex giocatore della Viola, oggi dirigente della Reggio Bic, squadra che ospita la tappa reggina del torneo. Porto ha dichiarato: “l’Eurocup è una manifestazione importante per la città e per la stessa Reggio Bic, nata appena 9 anni fa ma che ha già raggiunto certi livelli. Si fa anche esperienza internazionale con queste competizioni“.

Grande presenza di studenti nella mattinata odierna grazie a una partnership con diverse scuole del territorio: “ragazzi non solo di Reggio, c’erano anche ragazzi della provincia di Cosenza. – ha spiegato Porto – Non tutti conoscono questo sport, queste competizioni servono per divulgarlo. È un peccato: la Bic è in Serie A ma abbiamo poco seguito, si conosce soprattutto la pallacanestro ‘in piedi’, il basket in carrozzina è meno conosciuto. Speriamo che vedendo queste partite i ragazzi si appassionino“.

Passaggio finale sul PalaCalafiore: “è molto bello, è stato ristrutturato dopo 35 anni. Il cubo, probabilmente in Italia, al Sud, non ce l’ha nessuno, si parla forse di alcuni campi dell’A1, dovremmo cercare di arrivare di arrivare su quei livelli. La Viola è sulla strada giusta“, ha concluso.

