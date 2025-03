Reggio Bic alle semifinali Scudetto, Likic: “campionato imprevedibile, grande traguardo”

StrettoWeb

La Reggio BIC scrive una pagina indelebile della sua storia qualificandosi per la prima volta alle semifinali scudetto. Il successo contro Bergamo ha sancito il traguardo storico, e Zeljko Likic ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla stagione in corso. “Era una gara particolare e difficile,” racconta Likic. “Sapevamo bene che per loro era l’ultima occasione e che avrebbero dato il massimo per vincere. Noi, però, siamo scesi in campo con la determinazione di conquistare i due punti e ci siamo riusciti grazie a una solida difesa e a un attacco efficace. Questa vittoria ci ha garantito un posto nelle semifinali scudetto per la prima volta nella storia della squadra. Con il girone unico di quest’anno, questo traguardo assume un valore ancora più grande e siamo tutti felici di averlo raggiunto.”

Un’annata piena di soddisfazioni

La stagione della Reggio BIC non si ferma solo alla qualificazione alle semifinali scudetto, ma ha regalato grandi soddisfazioni anche in Coppa Italia e nella Eurocup.

“Il campionato è sempre imprevedibile,” prosegue Likic. “Tutte le squadre sono forti e ogni partita può riservare sorprese. In Eurocup, speriamo di fare bene, anche se la competizione è molto dura. Arrivare alla fase finale non è facile, ma con il nostro gioco e la nostra difesa possiamo fare qualcosa di buono.”

Ultima sfida della Regular Season contro Padova

Ora l’attenzione è rivolta all’ultima partita della Regular Season contro Padova, che cercherà il tutto per tutto per la salvezza. “Dobbiamo aspettare questa gara per capire chi affronteremo in semifinale,” spiega Likic. “Ci sono tre possibilità: Cantù, Macerata o Porto Torres. Dipenderà dai risultati di quest’ultimo turno. Padova è una squadra con giovani talenti, ma all’andata abbiamo dimostrato di essere superiori. Giocare in casa sarà un vantaggio per noi e speriamo di ottenere una vittoria convincente per rendere felici i nostri tifosi.”

La Reggio BIC è pronta a continuare a scrivere la sua storia, con l’obiettivo di andare il più lontano possibile sia in campionato che in Europa.

