Reggio Calabria, attestato di merito alla carriera al maestro di Lotta Demetrio Condò. Con una dedica speciale

Lunedi 24 Marzo, con una cerimonia tenutasi nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere comunale Giovanni Latella (delegato a Sport e Impianti Sportivi, Promozione e immagine) è stato tributato un riconoscimento alla carriera sportiva al Maestro di Lotta Demetrio Condò, Stella d’argento al merito sportivo concessa e consegnata dal Presidente del C.O.N.I Malagò. Condò, insignito di riconoscimenti Nazionali di carattere Militare e Sportivo, Dirigente Sportivo, Educatore Sportivo, già Responsabile Organizzativo del Comitato Regionale Fijlkam e Responsabile Regionale Centro di Alta Specializzazione settore Lotta, già Insegnante Tecnico di Lotta della Fortitudo 1903 R.C, Cus Reggio e Unime Messina e per ultimo della Società’ A.S.D. Fight Club Lamezia Terme

E’ un riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale per il suo costante impegno nella crescita e promozione della nostra città, il Maestro Condò è stato un punto fermo per la Fijlkam, dedicandosi alla crescita di generazioni di ragazzi che si sono affacciati a praticare la nobile disciplina della Lotta e alla sua diffusione, raggiungendo risultati in campo Nazionale ed Internazionale. E’ stato il primo in Calabria nel 2015 a conquistare un Titolo Regionale nella Lotta Femminile.

Il Maestro Condò ha iniziato a praticare la lotta sin dall’anno 1979, da allora non si è mai fermato, nella convinzione che questa disciplina non sia solamente sport ma un modo efficace di affrontare la quotidianità. E’ apprezzato per la disponibilità e la passione con cui ha assolto ai suoi compiti dirigenziali in maniera sempre gratuita, qualità riconosciutegli pienamente dalle società sportive affiliate, dalle persone tesserate e dagli Organi Federali competenti.

Le sue capacità professionali hanno lasciato un profondo segno di positività in quanto nel lavoro l’hanno visto accanto, ricevendo attestati di stima da Dirigenti, Ufficiali di gara e dagli Insegnati Tecnici.

Il Maestro Condò dedica questo riconoscimento al Dott. Paolo Rogolino, affermato Odontoiatra venuto a mancare prematuramente anni addietro. Fu proprio Lui ad avvicinarlo alla disciplina quale quella della lotta libera nel lontano 1979, quando ancora giovani studenti condividevano le giornate scolastiche, entrambi figli di operai, uniti da una grande amicizia e stima oltre che da un grande affetto che tutt’ora riempie il cuore al Maestro Condò, verso il quale prova profondamente gratitudine.

