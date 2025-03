Reggio Calabria, Giornata della Poesia: il contributo di Anna Lauria e i premiati del Segnalibro d’Artista

StrettoWeb

L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria continua le sue attività domenicali con nuovi importantissimi momenti di questa nuova programmazione del venticinquennale. Anche in questo anno sociale “Le Muse” hanno rinnovato il loro protocollo d’intesa con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria in occasione della Giornata mondiale della poesia. Domenica scorsa in apertura di manifestazione il presidente Giuseppe Livoti ha ribadito come il mese di marzo per il secondo anno consecutivo, ancora una volta, crea rete con una istituzione importante che è l’Archivio di Stato grazie all’accoglienza della direttrice Angela Puleio per momenti condivisi e di grande levatura. Puleio ha rinnovato pubblicamente il suo amore per la città e per la collaborazione con associazioni come “Le Muse” che si adoperano per promuovere eventi di levatura che coniugano le competenze e le grandi capacità dell’archivio e le potenzialità dei sodalizi culturali. Parlare di “poesia” ha concluso è importante e la presenza dei giovani è il valore aggiunto di questa serata.

Gremitissima la sala conferenze dell’Archivio di Stato di via Casalotto per “La Poesia costruisce ponti di pace”, presentazione della silloge “Elogio dell’attesa” di Anna Lauria con la sua Po.etica attraverso parola, video ed opere visive. Lauria, poetessa, organizzatrice di eventi e conduttrice di programmi culturali radiofonici e televisivi, collabora alla Cattedra di Etica e Deontologia, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bari. La sua ricerca poetica ha ribadito subito è incentrata prevalentemente sulla sperimentazione verbo-visiva. “La società oggi deve trovare nella poesia una nuova traccia, poiché poesia è atto di ostilità. Parlare di “poesia” dopo la barbarie della seconda guerra mondiale è ribadire che occorre rimanere umani, dando la voce a chi non c’è l’ha. La parola è il verbo per entrare in comunicazione e non basta più l’estetica del verso” ha affermato con fermezza la nota poetessa e scrittrice.

“Dovremmo forse entrare in comunione con noi stessi e poi con gli altri” ha ricordato la Lauria “e rischiare se serve il giudizio degli altri. La poesia è verità, confessione e, mentre l’intelligenza costruisce, la stupidità dell’uomo distrugge. “Elogio dell’attesa” è il titolo del mio nuovo libro che vuole essere un momento di aspettativa, di ansia per un probabile “…nuovo Umanesimo, una rinascita, una presa d’atto dei tanti errori e Orrori che gli uomini hanno commesso”.

Un incontro dove è emerso come la Lauria “usa” la poesia come messaggera, po.etica, che unisca etica ed estetica non dialogando più solo del bello sensibilizzando su grandi tematiche tra performance ed opere materiche e fonemi, versi che rendono incisivo il “potere della parola…”.

Votazione per il Primo Concorso Segnalibro D’Artista 2025

Prima dell’evento il numeroso pubblico ha avuto la possibilità di votare per la premiazione del Primo Concorso Segnalibro D’Artista 2025 che ha visto tra artisti di chiara fama e giovani promesse provenienti dal mondo della scuola di ben 75 partecipanti. Livoti ha ricordato come il segnalibro è un oggetto di dimensioni e spessore contenuti che ha il compito di fare da promemoria in riferimento alla pagina esatta in cui una persona è arrivata nella lettura parziale di un libro e può essere costituito da vari materiali: cartoncino (il più diffuso), cuoio, metallo, tela, seta e legno. Gli Artisti hanno partecipato con la realizzazione di un segnalibro, esemplare unico prodotto con materiali diversi e liberamente scelte. La tematica è stata libera, ricercando così un nuovo verbo visuale anche in chiave figurativa, stilizzata e/o concettuale, differente per stile e tecnica, creando un dialogo fra contenuto, soggetti e materiali diversi.

Il concorso è stato aperto a tutti gli artisti (senza limiti d’età) operanti nel campo delle arti visive: pittura, fotografia, scultura, decorazione con la consegna solo di 1 opera. La novità è stata che le opere sono state giudicate, dopo una presentazione critica, dal pubblico in sala che ha ricevuto una scheda con tutti i codici dei Segnalibri ed ha espresso una sola preferenza.

I premiati

A fine serata sono stati consegnati 3 Premi per la Sezione Giovani Promesse: il primo premio è andato alle alunne Grazia Maesano e Aurora Filocamo, il secondo premio a Miriana Vizzari mentre il terzo a Noemi Stillitano, alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo Nosside – Pythagoras – Moscato di Reggio Calabria. Per la Sezione Artisti il primo Premio è andato a Rossana Pipino, il secondo a Cristina Benedetto ed il terzo a Tina Nicolò.

Livoti ha comunicato come le creazioni saranno esposte nelle sale dell’Archivio di Stato per un grande momento collettivo mentre nel mese di maggio in occasione del “Maggio dei Libri”, ogni artista presenterà il suo segnalibro e ci sarà una Commissione Tecnica che assegnerà altri tre premi. Inoltre la direttrice dell’Archivio di Stato dott.ssa Angela Puleio ha comunicato a fine serata che è pronto il Bando del Concorso “segrete Sillabe” per condividere con scrittori e poeti un evento pubblico per celebrare la poesia. La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita nel 1999 dall’Unesco proprio con l’intento di valorizzare questa forma di comunicazione così universale e per riconoscere nell’espressione poetica un qualcosa di privilegiato necessario a promuovere il dialogo interculturale tra popoli.

