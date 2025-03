Reggina-Vibonese, indetta la Giornata Amaranto: abbonamenti non validi. I prezzi e le promo sui biglietti

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che, in occasione della gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 30 marzo alle ore 15:00 presso lo Stadio “Oreste Granillo”, è stata indetta la Giornata Amaranto. Di conseguenza, gli abbonamenti stagionali non saranno validi per l’accesso alla partita e non saranno concessi accrediti di alcun genere. Restano invece validi i mini-abbonamenti sottoscritti per le ultime sei gare di campionato”. Comincia così la nota della Reggina con cui la stessa comunica la Giornata Amaranto in occasione della sfida contro la Vibonese di domenica. Abbonamenti e accrediti non saranno validi, ma sono previsti vantaggi e promo per gli abbonati.

I prezzi

CURVA SUD € 10 INTERO

CURVA SUD RIDOTTO Donne, U14 e Over 65 € 7 (solo per abbonati)

TRIBUNA LATERALE € 20 INTERO

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO U14 € 10, Donne e Over 65 € 14 (solo per abbonati)

TRIBUNA CENTRALE € 30

VIP € 40

diritti di prevendita esclusi.

Promo e sconti

“Gli abbonati stagionali avranno la prelazione sul posto e, acquistando il biglietto per la partita, potranno usufruire di uno sconto del 20% presso lo Store ufficiale del Club. Per i non abbonati, la scontistica sarà del 10% da usufruire su un acquisto entro il 30 aprile 2025. Per usufruire della promozione, sarà necessario presentare il tagliando d’accesso allo stadio al momento dell’acquisto presso lo Store ufficiale”.

Orari biglietteria dello Store ufficiale

“I biglietti saranno acquistabili anche presso lo Store ufficiale, situato in Corso Garibaldi 505, nei seguenti giorni e orari:

martedì 25 marzo dalle 16.30 alle 19.30

da mercoledì 26 a sabato 29 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

domenica 30 marzo dalle ore 11 alle ore 13″.

Info settore ospiti

“I residenti nella provincia di Vibo Valentia potranno accedere solo ed esclusivamente nel settore ospiti. In attesa delle definitive disposizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza”.

