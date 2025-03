Reggina-Vibonese, i convocati di Trocini: fuori anche Dall’Oglio, recupera Forciniti

StrettoWeb

L’allenatore amaranto Bruno Trocini ha convocati 23 calciatori per la partita di domani al Granillo tra Reggina e Vibonese. L’obiettivo di Barillà e compagni è continuare a vincere, dopo il successo al fotofinish di Lamezia contro il Sambiase, provando a tenere il passo della capolista Siracusa. Per la gara di domani, oltre a Salandria, in mezzo è out anche Dall’Oglio. Fuori anche i soliti Aluisi, Ingegneri, Rosseti, mentre rientra Forciniti.

Ecco l’elenco completo:

Portieri : Lagonigro, Lazar, Martinez.

: Lagonigro, Lazar, Martinez. Difensori : Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini .

: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini . Centrocampisti : Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso.

: Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso. Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza Ragusa, Renelus.

