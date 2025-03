Reggina-Vibonese, come fare per chiedere il rimborso del biglietto acquistato: le info

StrettoWeb

Dopo il dietrofront del club sulla “Giornata Amaranto”, annullato per Reggina-Vibonese ma semplicemente riprogrammato per l’ultima di campionato, la società dello Stretto informa i tifosi in merito alla possibilità di chiedere il rimborso per quegli abbonati che avevano acquistato il biglietto. “AS Reggina 1914 – si legge – comunica che tutti gli abbonati che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Vibonese, sia online che nei punti vendita autorizzati, potranno richiedere il rimborso presso lo Store ufficiale del club sito sul Corso Garibaldi 505″.

Questi i giorni e gli orari:

giovedì 27 marzo dalle 16.30 alle 19.30

venerdì 28 e sabato 29 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

domenica 30 marzo dalle ore 11 alle ore 13.

