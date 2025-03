Reggina, Trocini: “Vibonese squadra forte. Calo fisico? Secondo me…”

StrettoWeb

“Questo campionato ci insegna in continuazione a non dare nulla per scontato. Ogni partita è difficile per noi e il Siracusa e quindi è inutile andare oltre il nostro pensiero, la nostra idea e la nostra volontà, ovvero avere il giusto approccio alla gara e dare il massimo”. Comincia così la conferenza stampa di Bruno Trocini, tecnico amaranto, a due giorni dal match tra Reggina e Vibonese di domenica pomeriggio al Granillo. “Calo fisico della squadra viste le ultime prestazioni? In realtà io noto una compagine che ogni giorno pedala forte, anzi forse sono io che sto chiedendo di modulare il carico per prendere meno rischi possibili. Se poi parliamo di prestazione convincente, dipende, penso che fare prestazioni convincenti a Paternò per esempio è difficile per chiunque, però sono subentrate componenti come determinazione e cuore”, aggiunge l’allenatore.

Sull’avversario: “la Vibonese è una squadra forte. Verrà al Granillo per giocare, per farlo a viso aperto, secondo me non si snaturerà. Se la pioggia potrà essere un problema? Non penso che si avrà un campo così pesante a tal punto che possa incidere sulla gara, tra l’altro il Granillo ha un ottimo drenaggio”. Sui singoli: “De Felice? Ha avuto un paio di occasioni, ma ha inciso il suo periodo lungo di inattività, per questo l’ho forzato provando a farlo entrare in condizione. E’ forte, ha colpi che ancora non ha fatto vedere ma noi in allenamento li vediamo”.

