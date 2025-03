Reggina, le decisioni del Giudice Sportivo: multa alla società e squalifica per Trocini

StrettoWeb

Multa alla società e squalifica per un turno a Trocini. Queste le decisioni del Giudice Sportivo sulla Reggina dopo il match a Lamezia contro il Sambiase, vinto al 94′ grazie a un gol di Barillà. L’ammenda è di 1.200 euro per “avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni e 2 bengala) nel settore loro riservato. Al termine della gara, inoltre, i medesimi sostenitori lanciavano 10 bottigliette di plastica vuote che cadevano sul terreno di gioco senza provocare conseguenze”.

Trocini, invece, fermato per un turno in seguito all’espulsione – qualche minuto prima del gol – dopo le proteste nei confronti dell’arbitro. Non sarà in panchina per la sfida di domenica contro la Vibonese al Granillo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.