Il re Awulae Amihere Kpanyili III ricevuto dall’amministrazione comunale di Martone

L’amministrazione comunale di Martone ha ricevuto nella sala delle adunanze del Consiglio comunale di via Roma, Awulae Amihere Kpanyili III, re tradizionale dello Nzema Est in Ghana. Il leader africano in questi giorni si trova nel piccolo paese del Torbido, ospite del professore Pino Schirripa, già docente di Antropologia alla Sapienza di Roma, che dal 2014, proprio nello stato africano del Ghana, guida la Missione Etnologica Italiana. Schirripa, che ha origini martonesi, è attualmente professore ordinario presso l’Università di Messina e conduce ricerche tra Etiopia, Ghana e Italia, sviluppando temi che intrecciano Antropologia medica, Etnopsichiatria, Antropologia religiosa e migrazioni.

L’incontro in comune

L’incontro di ieri sera a Martone è stato aperto dal sindaco Giorgio Imperitura che, ringraziando il rappresentante del popolo ghanese per la sua presenza a Martone, ha auspicato che in futuro possano rafforzarsi i rapporti di amicizia tra le due realtà territoriali. Quindi il saluto del professore Schirripa, che ha presentato l’ospite ai numerosi cittadini di Martone intervenuti all’appuntamento presso la sede municipale, ricordando anche quello che è il suo impegno di studioso dell’Università Peloritana e la sua presenza in Africa con una squadra di ricercatori.

Tra i presenti anche il sindaco di San Giovanni di Gerace, Antonio Barillaro ed il parroco del paese (anche lui africano, originario del Congo), padre Jean Battista Masini Lukaia, i quali hanno voluto unirsi al coro di benvenuto ad Awulae Amihere Kpanyili III. Il “Re tradizionale” dello Nzema Est del Ghana nel suo intervento si è detto particolarmente felice per come è stato accolto in questi giorni di permanenza a Martone e per l’attenzione che ha ricevuto anche da parte delle istituzioni locali. La breve ma intensa cerimonia si è chiusa con un brindisi di auguri e con l’omaggio di una targa ricordo all’ospite africano, a suggello e a testimonianza dell’amicizia nata tra le due comunità, tenuta a battesimo

