Il Ravenna vince la Coppa Italia Serie D: aumenta il coefficiente per un eventuale ripescaggio, però…

Il Ravenna ha battuto il Guidonia e ha vinto la Coppa Italia di Serie D. Dopo il 2-2 ai tempi regolamentari, i rigori hanno decretato la vittoria del Ravenna. Il successo gli garantisce un +0,50 nel coefficiente per un eventuale ripescaggio, ma è ancora troppo presto per i calcoli. Il Ravenna è secondo nel proprio girone, a -2 dal Forlì e tra qualche settimana ci sarà lo scontro diretto. In caso di primo posto, ovviamente il Ravenna andrebbe in C direttamente. In caso di secondo posto, invece, è importante la vittoria dei playoff.

Le graduatorie, infatti, verranno stilate solo dopo la disputa dei playoff, al termine del quale si calcolerà il coefficiente, considerando il valore emergente dalla media punti in campionato, quello della vittoria della Coppa Italia Serie D e quello dei giovani di valore.

