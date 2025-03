Raduno “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo, arriva un altro annuncio. E c’è un indizio

StrettoWeb

“ALTRO GIRO. ALTRO ANNUNCIO. Una foto iconica per una rete iconica. Ne ha segnate 37 con la maglia della Reggina, ma questa è una delle nostre preferite. Arte pura. Signori, è ufficiale: David Di Michele ritornerà a giocare, ops, a segnare al Granillo. Sabato 6 settembre sarà con noi al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. ULTIMI BIGLIETTI DEL GRANILLO IN TRIBUNA CENTRALE DISPONIBILI”. Nuovo annuncio di “Serie A – Operazione Nostalgia”, che con questo post – e con la foto della semirovesciata al Milan nel 2004 – ufficializza la presenza di David Michele il prossimo 6 settembre. L’ex attaccante amaranto si aggiunge ai giocatori già ufficializzati, di cui l’ultimo Nelson Dida, unico per ora non ex amaranto.

Poi la pagina svela un indizio, ovvero le iniziali del prossimo giocatore che sarà ufficializzato al Granillo. Le iniziali sono R.B. Ovviamente, tra i commenti, utenti e tifosi scatenati. C’è chi pensa che sia Roberto Baronio, chi pensa che sia Rolando Bianchi. In ogni caso è un grande nome.

