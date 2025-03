Raddoppio ferroviario nel messinese, De Luca (M5S): “auspico che Webuild possa utilizzare le strutture ricettive della zona”

StrettoWeb

“La fascia jonica del messinese è interessata da tempo dai lavori di potenziamento della rete ferroviaria che sta causando notevoli disagi per la cittadinanza dei centri interessati a questi interventi che comportano la presenza di un numero elevato di mezzi pesanti. Questa situazione sta impattando notevolmente anche sulle tante attività ricettive e di ristorazione della zona che, in questo particolare momento, non sono attrattive per i turisti. Sarebbe stato opportuno prevedere, come azione compensativa da parte della ditta che sta effettuando questi interventi, la possibilità di far alloggiare i tantissimi lavoratori impegnati in queste strutture e, invece, stiamo assistendo all’installazione di tantissimi container per ospitarli”, dichiara in una nota il deputato messinese Antonio De Luca, Capogruppo M5S all’ARS.

“Queste strutture abitative temporanee rappresentano una vera e propria bruttura e una aggressione per il territorio. Auspico che Webuild possa prendere seriamente in considerazione la possibilità di utilizzare per l’alloggio di questi lavoratori le tante strutture turistiche presenti nei comuni jonici”, conclude la nota.

