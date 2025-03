Racconti al femminile: l’8 marzo sei monologhi al Museo diocesano

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, sabato 8 marzo h 17,00 il Museo diocesano accoglierà nei suoi spazi l’evento Racconti al femminile: sei monologhi tra arte e vita, del quale stamattina è andata in scena un’anteprima riservata alle Scuole. L’evento vede protagoniste sei figure femminili che rappresentano vari aspetti della forza e del coraggio delle donne: da Marta, sorella di Lazzaro, simbolo di fede e tenacia, a Maria, madre di Gesù in una duplice interpretazione che celebra la Vergine come icona di amore incondizionato e di resilienza.

Non mancano personaggi meno noti come quello di una donna del popolo reggino che ha vissuto e superato la devastazione del terremoto di Reggio Calabria del 1908, rappresentando la forza interiore e la capacità di rinascita o quello di una monaca tessitrice, espressione della pazienza e del sentimento dell’attesa, che incarna la perseveranza e la dedizione; per culminare, infine, con la metafora espressa dalla Nike, dea della vittoria, che esplora la gloria e le conquiste femminili nel corso dei secoli.

Si tratta di un percorso a tappe, intervallato da una visita guidata alle opere conservate nel Museo diocesano, tesa a offrire ai partecipanti l’opportunità di riflettere sulla Bellezza del patrimonio d’arte sacra esposto, oltre che di interrogarsi, emozionarsi e lasciarsi ispirare dalle straordinarie storie di donne che hanno segnato la storia.

L’evento, possibile grazie all’8xmille alla Chiesa Cattolica, vedrà in scena Sara D’Arrigo ed Eleonora Lombardo, con la collaborazione di Consolato Marcianò. I testi, attingendo anche a fonti letterarie, sono a cura di Eleonora Lombardo e Romina Arena. Per partecipare all’evento, a ingresso gratuito, è richiesta la prenotazione contattando il n. 3387554386.

