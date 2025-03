Quali saranno i trend di viaggio degli italiani

StrettoWeb

Oggi ci dedichiamo alle tendenze di viaggio degli italiani. Cominciamo a esaminare l’ultimo Travel Trend Report 2024 proposto da Hilton. In questo loro studio, dedicato all’analisi dell’evoluzione delle abitudini e degli interessi dei viaggiatori nell’ultimo anno, si evidenzia come gli italiani abbiano deciso di viaggiare di più, favoriti come sono anche dal calendario dell’anno in corso che presenta la possibilità di avere a propria disposizione diversi ponti festivi. Ecco le nuove tendenze!

Viaggiare da soli: un fenomeno crescente

Nel 2024, oltre la metà degli italiani, siamo intorno al 56%, è andata in giro per il mondo da sola. Una cifra, questa, che sembra destinata ad aumentare anche in futuro. Tanto è vero che sei italiani su dieci hanno affermato di avere tutta l’intenzione di viaggiare da soli già entro il 2026. Questa tendenza riflette al meglio il desiderio di autonomia, tipico delle nuove generazioni. Infatti, l’83% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni ha qui manifestato la chiara intenzione di voler viaggiare da solo nei prossimi tre anni. Quali sono le principali motivazioni che spingono i giovani a fare questa scelta? Le risposte fornite menzionano principalmente la scoperta di sé stessi, scelta dal 44%, e l’indipendenza, che si aggira invece intorno al 38%.

Pianificazione anticipata

Gli italiani iniziano a programmare il proprio viaggio, molto presto, il prima possibile. Dati alla mano possiamo vedere che il 48% pianifica i propri viaggi da 2 a 6 mesi prima della partenza, mentre, quasi 4 italiani su 10 (parliamo quindi del 38%) affermano di iniziare a prenotare le vacanze con largo anticipo rispetto a cinque anni fa. Il 13% degli italiani, invece, pianifica tutte le ferie dell’anno già a cominciare dal mese di gennaio. Segnaliamo che questa particolare tendenza è diffusa principalmente nelle regioni del Sud e nelle isole (36%). Tuttavia, il 14% degli italiani preferisce aspettare un’offerta dell’ultimo minuto, organizzando le vacanze solo un mese prima della partenza.

La destinazione innanzitutto

Quando si deve scegliere dove andare in vacanza, gli italiani hanno già le idee molto chiare a tal proposito! Infatti, molti di loro hanno già una lista dei desideri pronta. Per il 72% degli intervistati, la priorità è affidata a quelle località che, per diversi motivi, sognano di visitare da tempo. Al secondo posto, con un bel 58%, troviamo le nuove esperienze legate alla scoperta di culture diverse. Sul terzo gradino del podio, non troppo distante, siamo sul 54%, si trova una motivazione culinaria, legata alla possibilità di provare una nuova cucina.

Ma è proprio la voglia di meraviglia, la ricerca di “qualcosa di nuovo”, che influenza le scelte legate ai viaggi. Infatti, per la maggior parte, circa l’86%, visitare una nuova località, aggiungere una nuova meta al proprio mappamondo di viaggi, ha la priorità in assoluto. Un altro dato interessante è quello che vede quattro italiani su dieci prenotare la loro prossima destinazione di viaggio per via di un concerto, di un evento sportivo, di una mostra o di un festival.

Per quel che riguarda la scelta dell’alloggio, un altro fattore molto importante è rappresentato dal tipo di alloggio e dalla possibilità di prenotazione. Le prenotazioni avvengono per lo più online e quasi la metà, cioè un buon 46%, sceglie il proprio viaggio valutando la possibilità di poter soggiornare o meno nell’albergo tanto desiderato. Uno dei comfort più apprezzati, in questo caso, è la camera con balcone, scelta dal 36% anche per via delle restrizioni sul fumo.

Nel 2025, le preferenze di viaggio degli italiani mostrano un equilibrio quasi perfetto tra le destinazioni più classiche e quelle emergenti. Secondo un rapporto pubblicato da eDreams, Parigi resta sempre la meta più desiderata, seguita a ruota da Londra e Amsterdam. Passando alle destinazioni extraeuropee troviamo invece New York, Sharm el-Sheikh e Tokyo che stanno guadagnando una popolarità sempre maggiore.

Passando a un’analisi proposta dai ragazzi terribili di Commenti Memorabili si può notare che, oltre alle capitali europee, città come Giza in Egitto hanno visto un incremento significativo nelle prenotazioni, con un aumento del 257% grazie all’intramontabile fascino delle piramidi, mentre, a livello nazionale Alghero e Pantelleria stanno diventando sempre più popolari

Per quanto riguarda le tendenze emergenti, Huakai segnala un crescente interesse per destinazioni come Thailandia, Indonesia, Vietnam, Maldive, Sri Lanka, Messico, Colombia e Marocco.

Mentre, secondo PiratinViaggio, l’Indonesia e l’Albania stanno rapidamente scalando diverse posizioni in classica come una destinazione affascinante, meno conosciuta e non troppo distante.

Ovviamente, vista la preferenza data dagli italiani a tante località esotiche, compare in tendenza anche il fenomeno dell’eSIM, cioè le schede virtuali che permettono collegare il proprio dispositivo anche quando si viaggia all’estero, senza dover sostenere alti costi di roaming. Per saperne di più potete sempre consultate la pagina di Roami.

Chiudiamo con un articolo proposto da Fanpage dove viene sottolineato l’hype per l’ormai prossimo lancio del treno extralusso “La Dolce Vita Orient Express”, previsto per aprile 2025. Offrirà otto itinerari attraverso l’Italia e rappresenterà un’esperienza esclusiva per i viaggiator.

In sintesi, nel 2025 gli italiani mostrano interesse sia per mete tradizionali che per nuove destinazioni, con una crescente attenzione verso esperienze di viaggio uniche e personalizzate.

