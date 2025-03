Pubblicato il testo delle “Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025”. Gelardi: “passo importante”

StrettoWeb

La Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ha terminato i lavori di redazione della bozza di documento che riportiamo integralmente in basso. La pubblicazione è finalizzata ad avviare nei prossimi giorni la fase di consultazione che la stessa Commissione effettuerà mediante incontri con le associazioni professionali e disciplinari, con le associazioni dei genitori e degli studenti e con le organizzazioni sindacali della scuola. Il confronto sarà utile per avviare l’iter formale di adozione delle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione che andranno a sostituire dall’anno scolastico 2026/2027 quelle adottate nel novembre 2012.

La soddisfazione di Gelardi

“Accolgo con grande soddisfazione le nuove Indicazioni Nazionali per il sistema scolastico, che rappresentano un ulteriore passo avanti nel miglioramento della qualità dell’insegnamento in Italia”. Lo dichiara Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale. “Il ritorno allo studio mnemonico della poesia – prosegue Gelardi – permette agli studenti di sviluppare capacità cognitive fondamentali, apprezzando il ritmo e la musicalità dei testi. L’apprendimento della geografia come strumento di orientamento, con un percorso che parte dalla dimensione locale per arrivare a quella globale, offre invece una visione più consapevole e strutturata del mondo in cui viviamo. Si tratta di scelte che rafforzano il nostro sistema educativo, valorizzando il metodo e il merito.” “Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per l’attenzione costante rivolta alla scuola e per il lavoro svolto nel promuovere un modello educativo più solido e radicato nei valori della conoscenza e della formazione. La Lega – conclude Gelardi – continuerà a sostenere con forza tutte le iniziative che puntano a una scuola più efficace, capace di formare cittadini preparati e consapevoli”.

