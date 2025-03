Reggio Calabria, a Piazza Orange la protesta dei lavoratori del settore delle Telecomunicazioni | FOTO

StrettoWeb

Sono scesi in Piazza i lavoratori del settore delle Telecomunicazioni. A Reggio Calabria si è svolta la manifestazione presso Piazza Orange dove i dipendenti delle più note aziende Reggine del settore hanno fatto sentire la loro voce aderendo allo sciopero Nazionale di Settore.

“Oggetto dello sciopero il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni e l’applicazione, per l’azienda Network Contacts SRL, di un contratto non rappresentativo oltre che peggiorativo in termini di salario e diritti. Il contratto collettivo delle Telecomunicazioni ormai è scaduto da oltre 2 anni”, c’è scritto in una nota dei lavoratori. “Le trattative con l’associazione datoriale Asstel, ormai sono ferme da diversi mesi. Mentre sulla prima fase normativa la discussione è risultata proficua, la trattativa ha trovato un forte momento di stallo nella fase economica. La richiesta di aumento salariale, infatti, ha turbato le coscienze di aziende leader del settore ponendo così ostacoli al prosieguo delle trattative. Il rischio di saltare un intero ciclo contrattuale è alle porte. Inoltre, recuperare il potere di acquisto dei salari, duramente colpito dall’inflazione degli anni 2022-2023, risulta indispensabile”, rimarca la nota.

“Trattativa in stallo”

“E mentre lo stallo della trattativa per il rinnovo contrattuale mette in seria discussione il futuro di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore, qualche azienda prova a seguire una “scorciatoia” applicando un contratto firmato da un’organizzazione sindacale non rappresentativa, Cisal, e da un’associazione datoriale, Assocontact, poco attenta ai bisogni dei lavoratori. Oggi più che mai è necessario sostenere le rivendicazioni sindacali nel rispetto di tutte quelle lavoratrici e di tutti quei lavoratori “invisibili” che oggi hanno deciso di far sentire la loro voce”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.