Progetto “I luoghi dei Branciforti”, domani evento a Messina

StrettoWeb

Domani, venerdì 7 marzo, alle ore 9.30, presso il salone degli Specchi di palazzo dei Leoni, si terrà l’evento “I luoghi dei Branciforti”, patrocinato dal comune di Messina. Il sindaco della Città metropolitana di Messina Federico Basile porgerà il saluto istituzionale, insieme all’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso e alla dirigente scolastica dell’I.I.S. Maurolico Giovanna De Francesco. Interverranno Raffaele Manduca, docente di storia moderna presso il DICAM; Marco Grassi, storico dell’arte; Giusy Larina, storica dell’arte al museo regionale “Maria Accascina” di Messina; e Piera Maria Carbone, ideatrice e curatrice del progetto “I luoghi dei Branciforti”. All’incontro, moderato da Anna Maria Tripodo, parteciperanno gli alunni e i docenti dell’Istituto Maurolico, l’associazione culturale Compagnia rinascimentale della Stella, Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia di Messina e l’artista Benedetto Norcia.

A Messina si svolge l’ottava tappa di questo progetto itinerante, che, coinvolgendo istituzioni, scolaresche, studiosi, associazioni culturali e artisti, intende mettere in risalto i legami del prestigioso casato con la Messina “nobilis” del XVII secolo, che fu una delle più grandi città d’Europa con un ruolo primario culturale per tutto l’Occidente, oltre che la principale base strategico-militare e commerciale di tutto il Mediterraneo. L’iniziativa è un contributo alla diffusione della cultura del passato come strumento di crescita civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.