Progetti di Rigenerazione delle piazze di Messina: domani la presentazione a Palazzo Zanca

Si svolgerà domani, mercoledì 12 marzo, alle ore 9, presso la sala Caponnetto (ex Ovale) di palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dei progetti di rigenerazione urbana di alcune piazze della città, nell’ambito del programma “Messina Città Accessibile ed Inclusiva”, finanziato dal PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027. L’incontro sarà l’occasione per illustrare gli interventi previsti, finalizzati a trasformare alcune piazze cittadine in spazi più inclusivi, accessibili e sostenibili, migliorando la vivibilità urbana e valorizzando il patrimonio cittadino.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio, il vicesindaco Salvatore Mondello e gli assessori Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro.

Verranno illustrati nel dettaglio gli interventi previsti, le fonti di finanziamento e il cronoprogramma dei lavori.

