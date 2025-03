“Progettare il futuro”, importante convegno a Messina

StrettoWeb

Si è tenuto oggi, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, il seminario dal titolo “Progettare il futuro – Deumidificazione, risanamento ed efficienza energetica in ottemperanza al D.M. CAM – Criteri ambientali minimi”, con il patrocinio del Comune di Messina, organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Presenti il vicesindaco Salvatore Mondello e componenti degli Ordini professionali tecnici della provincia di Messina. E’ stata l’occasione per affrontare problematiche di grande attualità nel settore, come inquinamento, efficientamento energetico, confort abitativo, materiali di costruzione; il tutto alla luce dei CAM, Decreti Ambientali Minimi, che contengono i requisiti ambientali definiti nelle varie fasi del processo di acquisto, per individuare le migliori soluzioni progettuali, prodotti e servizi, sotto il profilo ambientale, in linea con la disponibilità di mercato.

Le parole di Mondello

Il vicesindaco Mondello ha sottolineato, tra l’altro, la centralità della diagnostica e del monitoraggio ambientale: “sono elementi prioritari in un approccio sempre più definito, non posso pertanto che esprimere il mio più sincero ringraziamento all’architetto Carulli per l’organizzazione di una giornata formativa così importante, oltre che il mio personale apprezzamento per la tenacia con la quale ha sempre promosso queste tematiche, credendoci fino in fondo. Un ulteriore ringraziamento al dott. Antonio De Domenico, per la sua puntuale disamina su materie così particolarmente complesse”, ha concluso il Vicesindaco.

