Domanda scomoda sul Manifesto di Ventotene: Prodi tira i capelli alla giornalista | VIDEO

Romano Prodi ha tirato i capelli alla giornalista Lavinia Orefici, un video lo conferma. È diventato virale il filmato in cui l’ex Premier, interpellato sulla questione del Manifesto di Ventotene tirato in ballo da Giorgia Meloni che ha affermato di “non riconoscersi in quell’idea di Europa“, ha risposto in maniera sgarbata e sarcastica alla giornalista di di “Quarta Repubblica”. Ma non solo: un altro filmato, ripreso da un’angolazione inedita, mostra come Prodi abbia tirato i capelli alla giornalista Lavinia Orefici quasi per rimproverarla.

Prodi tira i capelli alla giornalista: le reazioni

In studio, Floris e Giannini hanno commentato l’episodio: “è stato un errore“. E Giannini: “non c’è stata violenza in quell’atto, ma non lo devi fare. Con un giornalista non lo devi fare“. E ancora: “è un gesto paternalista, di una persona che ha 85 anni“. Poi: “Romano Prodi, però, è considerato un pericolo per le destre, perché potrebbe avere la capacità di riunire la sinistra“.

Nicola Porro, che aveva denunciato l’accaduto sui suoi social, ha pubblicato il video di “Di Martedì e ha poi scritto: “vorrei che qualcuno chiedesse scusa a Lavinia Orefici e già che c’è anche a noi di Quarta Repubblica. Toc toc Prodi“.

La giornalista Lavinia Orefici: “Prodi mi ha tirato i capelli come un professore tira le orecchie a un somaro”

La giornalista Lavinia Orefici aveva dichiarato: “tutti i giornalisti fanno le domande e risponde molto cortesemente a tutti. A un certo punto io faccio la mia domanda, leggo un passaggio del manifesto, quello di cui si parlava da giorni legato alla questione della proprietà privata, chiedendo cosa ne pensasse e se condividesse quelle parole. La risposta è stata subito aggressiva, è cambiato il tono della conversazione e quando ho sottolineato si trattasse di un passaggio del manifesto, si è avvicinato verso di me tirandomi una ciocca di capelli. Non voglio fare la vittima, però la tirata di capelli è stata come un professore può tirare le orecchie a un somaro“.

Romano Prodi tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefice

