1ª Settimana della dieta Mediterranea in Sicilia: il calendario degli eventi

Dal 21 al 28 marzo 2025, in occasione della Giornata Regionale della Dieta Mediterranea in Sicilia, un calendario vasto e articolato rivolto agli studenti ai cittadini, tra Seminari, video conferenze, incontri e “Cucinate”. La Giornata Regionale della Dieta Mediterranea si celebra per la prima volta in Sicilia il 21 marzo 2023 ed è stata istituita con la Legge Regionale n.12 del 2022 – per sostenere e promuovere uno stile di vita sostenibile, il rispetto della terra e l’espressione della convivenza di culture diverse che sono anche citati come parte dell’approccio locale ai principi della MedDiet – anche per promuovere la coltivazione e il consumo dei legumi e, di conseguenza, costruire un sistema alimentare più sostenibile.

La Sicilia si è dotata di una legge per la valorizzazione della Dieta Mediterranea come simbolo dell’identità dell’Isola, oltre che stile di vita salutare e paesaggio culturale. L’Ars ha approvato, infatti, il disegno di legge, prima firmataria Angela Foti (oggi Vice Presidente di AssoCEA Messina APS), che punta alla promozione della dieta mediterranea non soltanto per lo sviluppo di percorsi sinergici tra enogastronomia, oleoturismo, agricoltura e turismo in genere ma soprattutto per evidenziare il ruolo centrale della Sicilia nel Mediterraneo.

“L’approvazione della legge – ha affermato Angela Foti – è un’azione concreta a dieci anni di distanza dal riconoscimento della dieta mediterranea nell’elenco del Patrimonio immateriale dell’Unesco. Uno stile alimentare e di vita che accomuna i vari popoli che si affacciano sul Mediterraneo ma che vede la Sicilia al centro, non solo geograficamente, dei percorsi identitari di questi stessi popoli che sull’Isola si sono incontrati, scambiandosi usi e costumi. Questa legge arriva in un momento di grande attenzione da parte delle aree interne siciliane su questo tema, con oltre cento comuni che stanno gettando le basi per il primo parco policentrico mondiale dello stile di vita Mediterraneo”.

Per questo tra gli obiettivi della legge c’è quello di preservare la memoria e l’eredità immateriale. La dieta mediterranea è uno stile di vita che rappresenta un percorso, dalla terra alla tavola, rispettoso dei territori, sostenibile e simbolo di convivenza e dialogo tra culture e generazioni diverse, in linea con la Carta di Milano Expo 2015 e con gli obiettivi europei dell’Agenda 2030.

La norma approvata consente – se applicata – anche di avviare diverse iniziative per coinvolgere le varie filiere enogastronomiche regionali e puntando maggiormente a sostenere l’agricoltura in chiave multifunzionale e sostenibile. Per mettere in pratica questo programma la legge ha previsto: la realizzazione di studi e ricerche, il coinvolgimento delle università, la programmazione di attività formative e divulgative, la collaborazione con le scuole anche con progetti didattici a tema, l’inserimento di specifiche misure nel Psr Sicilia e l’elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica.

A seguire si riporta la proposta per l’intera Settimana:

21 marzo 2025 ore 17:30/20:00 – Furci Siculo – Giornata della Dieta Mediterranea da Onofrio a Furci Siculo e dalle 20:00 lo Chef ci proporrà un Menu’ degustazione Speciale aperto al pubblico (costo della cena a parte)

22 marzo 2025 – Agrigento – ore 10:30/12:30 visita ai Campi dei Grani e dei Legumi antichi del Giardino della Kolymbethra

23 marzo 2025 ore 10:30/12:30 – Lipari – visita al Campo di Grani Antichi Perciasacchi de Le Macine a Pianoconte (Lipari)

23 marzo 2025 – Noto – ore 11:00/12:30 – Noto – MAT Museo | Testa dell’Acqua – Non si può viver sani in un ambiente malato

24 marzo 2025 – Floresta – ore 9:00/12:00 visita al pastificio Casalgrano

26 marzo 2025 – Caltagirone – ore 9:00/12:00 Edizione Speciale di Porte Aperte alla Stazione di Granicoltura

26 marzo 2025 – Palermo – ore 9:00/12:00 I.C. De Amicis – Da Vinci “Importanza degli impollinatori per la biodiversità e fondamentali per la difesa della Dieta Mediterranea” con ARPA Sicilia e visione del docufilm RAI Newton Dieta Mediterranea

26 marzo 2026 – Licata – ore 9:00/13:00 Dalla Terra alla Tavola: Il Ruolo del Food Camp nel Recupero delle Varietà Antiche a cura di Tony Rocchetta

28 marzo 2025 – Galati Mamertino – ore 17:30/20:00 – Giornata della Dieta Mediterranea da Degusto Sicilia dalle 20:00 lo Chef ci proporrà un Menu’ degustazione Speciale aperto al pubblico (costo della cena a parte)

L’AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale ringrazia:

la Famiglia Cipicchia e il Ristorante Le Macine di Pianoconte

Casalgrano di Floresta

Tony Rocchetta Custode della Chiattulidda a Licata

Ristorante Degusto Sicilia di Galati Mamartino

FAI Giardino della Kolymbethra

MAT Museo | Testa dell’Acqua, Noto

I.C. De Amicis – Da Vinci di Palermo

Onofrio Triolo Chef a Furci Siculo

Legumi Terravecchia

La 1^ Settimana della Dieta Mediterranea in Sicilia è realizzata in collaborazione con il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ARPA Sicilia, il Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università degli Studi di Messina, la SIGEA-APS sez. Sicilia, INBAR Istituto Nazionale di Bioarchitettura, IDIMED, AIC Sezione Sicilia, Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia e Slowfood Nebrodi.

Ospite Speciale di questa edizione della 1^ Settimana della Dieta Mediterranea in Sicilia il Prof. Andrea Segrè Direttore Scientifico dell’Osservatorio internazionale Waste-Watcher-Campagna Spreco Zero e Docente di Economia Circolare e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

