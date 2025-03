Prestigioso riconoscimento per il Prof. Massimiliano Ferrara: nominato Socio ISA e delegato dell’Università Mediterranea

StrettoWeb

Importante riconoscimento per l’Accademico reggino il Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia e Artificial Intelligence & Machine Learning nonché Direttore del laboratorio Scientifico DecisionsLAB presso l’Università Mediterranea. Il Prof. Ferrara nella giornata di ieri è stato nominato Socio della prestigiosa I.S.A. (Italian Association of Scientists) e nuovo delegato in rappresentanza dell’Università di appartenenza ossia l’Università degli Studi di Reggio Calabria.

L’Italian Scientists Association (ISA), sigla che riunisce una selezione di Top Scientists e professori universitari che superano le soglie da commissario dell’abilitazione scientifica nazionale, è un organismo che ha tra le sue finalità promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione culturale e tecnologica al fine di contribuire allo sviluppo ed alla crescita dell’Italia, in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi sovranazionali e internazionali.

