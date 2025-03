Piano ReArmEu, 800 miliardi per la difesa. von der Leyen: “svolta per l’Europa”

StrettoWeb

“Questo è un momento di svolta per l’Europa e l’Ucraina come parte della nostra famiglia europea. È anche un momento spartiacque per l’Ucraina. L’Europa si trova di fronte a un pericolo chiaro e attuale, quindi deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l’Ucraina nella posizione di proteggersi e di spingere per una pace duratura e giusta“. È quanto dichiarato dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, accogliendo all’Europa Building il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

“Vogliamo una forza pacifica – aggiunge von der Leyen – è per questo motivo che presento oggi ai leader il piano ReArmEu, che prevede fino a 800 miliardi di euro per investimenti nella difesa. Offre agli Stati membri uno spazio fiscale per investire nella difesa, la possibilità di investire nell’industria della difesa ucraina o di acquisire capacità militari che vanno direttamente all’Ucraina“.

Quindi, prosegue, “è a vantaggio del riarmo dell’Unione Europea, ma anche dell’Ucraina nella sua lotta esistenziale, per la sua sovranità e integrità territoriale. Quindi oggi, Volodymyr, grazie per essere venuto. È un momento molto importante, per dimostrare che staremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario“, conclude.

