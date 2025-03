Presentato il libro “Sistemi urbani e tipi architettonici nell’Area dello Stretto” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella serata odierna, venerdì 28 marzo, l’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” ha ospitato la presentazione del volume “Sistemi urbani e tipi architettonici nell’Area dello Stretto” di Giuseppina De Marco (Laruffa Editore, Reggio Calabria 2024). L’iniziativa, sostenuta dal Dirigente Carmen Lucisano, nasce dalla collaborazione fra il Liceo Classico “T. Campanella” e l’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e della casa editrice Laruffa Editore.

Un’interessante focus sul paesaggio urbano e architettonico di Reggio Calabria fra passato, presente e futuro. L’incontro, moderato da Alessandro Albanese, docente del Campanella e Presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria, ha visto la presenza dell’autrice Giuseppina De Marco che ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “la mia grande soddisfazione, dopo oltre 10 anni di insegnamento di elementi di architettura urbanistica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è stata quella di raccogliere i risultati di progetti di tesi ed esami in un volume di 250 pagine costituito da una prima parte che vede dei saggi metodologici e di lettura storica del territorio scritti da me, una seconda parte scritta dagli studenti che riguarda temi concreti del territorio che vanno dall’arte medievale che vanno, per esempio, dall’Abbazia di Santa Maria dei Tridetti a Staiti fino a un capitolo che ricostruisce la figura di Pietro De Nava, ingegnere che si occupò della ricostruzione di Reggio dopo il 1908.

C‘è anche un saggio che ricostruisce le fasi di Villa Zerbi recuperando in archivio materiale inedito. Nel libro è presente un capitolo “Le città scomparse”, su Messina e Guerino Guerini, il più grande architetto del Barocco italiano che non esordì a Torino ma a Messina e dopo il terremoto l’opera che realizzò fu danneggiata e poi distrutta“.

