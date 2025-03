Presentato il film “Cercando Itaca”: Ulisse naufraga sulle coste della Calabria odierna | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta nella serata odierna, lunedì 31 marzo 2025, presso l’Altafiumara Resort e SPA Santa Trada di Villa San Giovanni, la presentazione del film “Cercando Itaca”, promosso da “Pega Production” in partenariato con Altafiumara – Polo Culturale. La presentazione rientra nell’evento: “Area dello Stretto: storia, mito e cinema”. Nell’evento moderato dalla giornalista Rai Roberta Ammendola, si sono alternate le relazioni del prof. Daniele Castrizio, del prof. Salvatore Giacobbe e del dott. Arcangelo Badolati. Il film è stato proiettato in serata presso la Multisala Lumiere.

Sergio Basso: “Ulisse naufraga sulle coste della Calabria odierna”

Il regista Sergio Basso racconta la trama del film: “l’idea è nata da un impulso meravigliosa dell’imprenditore calabrese Gambacorta che ha voluto restituire al territorio la fortuna di essere nato in queste terre splendide. Ha intuito due assi narrativi eccezionali: da una parte dei fenomeni biomarini tipici di questo tratto di terra, lo spiaggiamento abissale; dall’altro una storia potente e universale come l’arrivo di Ulisse in queste terre. C’è una teoria letteraria che dice che Omero fosse calabro. Non bisogna dimenticare che questa era la Magna Grecia, si chiama così perchè tra le parti culturali più grandi e consistenti della Grecia erano qua e non in Grecia. Si è confidato con il cuore, mi ha detto: ‘vorrei fare un film su queste due cose’.

Con il co-sceneggiatore Filippo Ascione, altro calabrese di spessore, ultimo assistente e amico di Federico Fellini, abbiamo sognato assieme questo cortocircuito del fato secondo cui Ulisse, naufragando, finisce sulle spiagge della Calabria di oggi. A salvarlo è un’emigrata calabrese, una giovane che è dovuta andare via ed è tornata per un caso accidentale. È nata a Pentidattilo, parla calabrese e grecanico, riesce a parlare con Ulisse. È meravigliosa la disponibilità di questa giovane e l’apertura, come ogni calabrese, ad aiutare il prossimo e chi arriva dal mare“.

Giuseppe Gambacorta: “dal fenomeno dei pesci abissali alla sceneggiatura del film”

Giuseppe Gambacorta, produttore cinematografico, ha spiegato com’è nata la sceneggiatura del film: “5 anni fa, in questo posto, sono venuto a conoscenza di questo fenomeno naturale pazzesco dei pesci abissali che una volta l’anno, dalle profondità di 1500-2000 metri, si spiaggiano sulle spiagge di Cannitello e sia sulla costa siciliana. Da reggino, non conoscevo questo fenomeno. Ho pensato: ‘sarebbe bello fare un documentario’. Ma non pensavo minimamente di farlo io! Io sono di Melicuccà ma vivo a Roma, raccontavo questa storia pazzesca e a Roma nessuno ci credeva, poi facevo vedere le foto. Ho conosciuto uno sceneggiatore di cariati, Filippo Ascione, ultimo braccio destro di Fellini. Mai e poi mai avrei pensato di scrivere insieme al regista la sceneggiatura di ‘Cercando Itaca’. È stato un sogno che si è realizzato“.

Eugenio Mastrandrea: “storia da realismo magico alla Marquez”

L’attore Eugenio Mastrandrea ha dichiarato: “la sceneggiatura mi è piaciuta molto, trovo che sia una storia bellissima, quasi di realismo magico alla Marquez se posso fare un parallelismo. Abbiamo vissuto quest’avventura nel 2023. È stato molto bello e intenso e adesso vedremo come il pubblico recepirà i nostri sforzi. Il mio personaggio? Ulisse è un archetipo che parlerà per sempre agli esseri umani, il mito dell’uomo che cerca di trovare se stesso e tornare a casa. È declinabile in tutte le storie e in tutte le culture“.

Elisabetta Marcianò: “quale migliore location dello Stretto per un film su Ulisse”

Elisabetta Marcianò, manager di Altafiumara Polo culturale, ha spiegato: “il polo culturale abbraccia eventi e produzioni di qualità. Ci troviamo sullo Stretto in tutta la sua bellezza, abbiamo accettato ben volentieri di proporre qui la presentazione del film “Cercando Itaca”, protagonista Ulisse, quindi quale migliore scenario. Gaetano Bevacqua, supervisor dell’Altafiumara, ha deciso di trasformare questo evento in un polo culturale. Questo evento si inserisce in quella che è la nostra missione: la cultura sopra ogni cosa“.

