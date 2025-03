A Reggio Calabria il Premio Anassilaos Mimosa, i NOMI di tutti i premiati

StrettoWeb

Si terrà sabato 8 marzo presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria alle ore 17,15 la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos Mimosa, promosso dalla Sezione Donna “Emanuela Loi” dell’Associazione Anassilaos, giunto alla sua 30^ edizione. Patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dalla Città di Reggio Calabria e dalla Città di Villa San Giovanni, il riconoscimento viene conferito a personalità “al femminile” del mondo della cultura, delle arti, del lavoro e del volontariato, tutte espressione della società reggina e calabrese nelle più diverse attività.

Πόλις per la difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, per l’impegno nelle attività preventive e di contrasto alla violenza di genere e nella repressione delle violazioni economiche-finanziarie.

Dott.ssa Lucia DELFINO, Magistrato, in servizio presso la II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria

Dott.ssa Paola Grazia VALERIANI, Vicequestore Aggiunto, responsabile delle Sezioni Reati contro il Patrimonio e Pubblica Amministrazione, nonché dell’Unità Anticorruzione

Dott.ssa Patrizia Delfino, Direttore della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro

Dott.ssa Roberta Velletri, Vice Direttore II PP di Reggio Calabria

Ing. Alessandra BASCIA’, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo

Tenente Giuseppa GAMBINO, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria

Maresciallo Giorgia NICOTRA, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria

Maresciallo Ordinario Erika DI MAGGIO, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia T.

Maresciallo Aiutante Eliana MUSUMECI, Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Maresciallo di 3^ Classe Np/Ms Annalisa SALVEMINI, Addetto alla Sezione Gestione Risorse Umane con specialità Motorista sulle motovedette Guardia Costiera

Πόλις per l’impegno nelle Istituzioni

Avv. Antonia CRIACO – Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Prof.ssa Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria

Prof.ssa Caterina TRECROCI -Presidente del Consiglio comunale Città di Villa San Giovanni con delega a Rapporti con le Istituzioni, Cultura, Istruzione, Politiche educative

Παιδεία impegno educativo e formativo

Avv. Annarita FERRATO, Direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) “Mons. V. Zoccali” di Reggio Calabria, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Prof.ssa Irene MAZZA, Insegnante di Matematica, Scienze e Tecnologia presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani (RC) fino al 31 agosto 2024

Μνήμη

Prof.ssa Vera Mirella Mafrici, già Docente presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria poi Professore associato di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Salerno (per la Ricerca storica).

Prof.ssa Stefania MANCUSO, Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Docente a contratto all’Università della Calabria e allo Iulm di Milano (per la Ricerca storica e archeologica).

Prof.ssa Roberta FILARDI – Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria (per la Ricerca artistica).

Μνήμη conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico

Dott.ssa Angela Puleio, Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria

Arch. Elena Rita TRUNFIO, Direttrice del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri e del Museo e Parco archeologico di Bova Marina

Ἱπποκράτης Scienze della Vita

per la ricerca scientifica e l’impegno volto a difendere la vita, a tutelare la salute fisica e psichica, ad alleviare la sofferenza

Dott.ssa Valeria FALCOMATA’, Medico dermatologo. Direttore FF della Unità Operativa Complessa (UOC) Dermatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Componente della Commissione Pari Opportunità e Medicina di genere dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Reggio Calabria.

Dott.ssa Anna FEDELE – Dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Generale e d’Urgenza del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Dott.ssa Flora SALERNO – (alla carriera). già Dirigente di I livello presso la Chirurgia generale OO.RR

Attività di Promozione Culturale

Dott.ssa Rosanna TROVATO – Presidente di Archeoclub Area Integrata dello Stretto

Prof.ssa Gabriella CARIDI – Presidente Comitato di Quartiere Torre Lupo di Reggio Calabria

Attività di Promozione Umana e Sociale

“Samaritanus misericordia motus est” (Luca,10,33)

Dott.ssa Simona ARGENTO, Presidente Associazione di Promozione Sociale Pandora. Progetto “corredino sospeso”.Responsabile marketing e comunicazione ATAM SpA

Prof.ssa Myriam Calipari, Presidente AVIS Comunale di Reggio Calabria

Dott.ssa Sabina CANNIZZARO, Presidente e socia fondatrice dell’Associazione “Donne Reggine” che opera per la diffusione ed affermazione dei diritti sociali e dell’impegno civico delle donne. Funzionario presso il Consiglio Regionale della Calabria

Una Vita per la Musica

Marina e Vincenzina CUZZOLA, Maestri Direttori del Coro Polifonico Laudamus fondato nel 1975 e tuttora presieduto da Mons. Giorgio Costantono

Lavoro e Professioni

Avv. Alessia BARBALACE – General Counsel per Gruppo Gimoka S.p.A. e per la società controllata Caffè Mauro S.p.A.

Dott.ssa Francesca CHIRICO – Amministratore e socio Ismed Group s.r.l. Mediatore civile e commerciale Presidente della Sezione servizi di Confindustria Reggio Calabria

Dott.ssa Domenica Maria POETA, Specialista Sala Consulenza Businesss Reggio Calabria, Poste Italiane S.p.A., impegnata in attività culturali e di Volontariato

Avv. Gerolama Daniela ROSCHETTI – Dirigente Amministrativo c/o S.O.C. Gestione Risorse Economico- Finanziarie Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. In comando preso il Comune di Reggio Calabria Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate

Dott.ssa Caterina SERGI, Direttore di Filiale UNICREDIT – Agenzia di Reggio Calabria Arconti

Arte del Gusto

Sig.ra Maria Morabito, Artigiana della pasta. Titolare della Azienda “La Reggianella”

Alle insignite, oltre alle targhe realizzate da Marco Diano, in dono l’antica moneta con l’effigie della dea Kore, simbolo della vita che rinasce dopo le tenebre dell’inverno, rielaborata per l’occasione da Domenico Colella, studioso e “artigiano” dell’Antico, e una cartolina con annullo filatelico. In apertura breve filmato “8 Marzo Giornata dei Diritti della Donna” , scritto e diretto da Daniela Scuncia. Nell’occasione saranno esposte due opere dell’artista Elvira Sirio ispirate al tema della Giornata della Donna.

