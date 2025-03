Premio Maria Celeste Celi, venerdì evento al Palacultura di Messina

StrettoWeb

Si terrà venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 9, al Palacultura Antonello, l’evento conclusivo della IV edizione del Premio Maria Celeste Celi, concorso di poesia e arti promosso e organizzato dal C.I.R.S. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Messina, dell’Università degli studi di Messina e con la collaborazione degli assessorati comunali alla Pubblica Istruzione e alle Politiche sociali e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Anche quest’anno sono state centinaia le richieste di partecipazione al concorso arrivate nelle sezioni poesia, narrativa, pittura, grafica, fotografia e social, confermando l’interesse delle scuole di Messina e provincia e di artisti di diverse città d’Italia. “L’amore salverà il mondo – le parole che fanno bene al cuore” il tema proposto.

Venerdì 28 marzo il programma della mattinata prevede, dopo i saluti istituzionali, gli speech di Mirco Cazzato, fondatore del movimento anti bullismo “MABASTA”, del musicista e direttore d’orchestra Giuseppe Lo Presti, di Chiara De Angelis, studentessa di Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di Vita, in rappresentanza del team S.A.F.E.U. , progetto promosso dall’Ateneo messinese sul benessere psicosessuale e la prevenzione di comportamenti sessuali a rischio tra i giovani. Infine interverrà Alessandro Cardente, scrittore e presidente di “Italia Forum”. Durante l’evento verranno premiati i vincitori del concorso. I brani musicali, che arricchiranno la mattinata, saranno eseguiti dai giovani dell’associazione “Crescendo incubatore”, che promuove e organizza il “Messina Music Contest”.

Previsti due premi speciali. I riconoscimenti saranno attribuiti alla Casa Editrice Algra, per l’attenzione al sociale delle sue pubblicazioni, e alla vincitrice del concorso di idee lanciato dal Cirs per la creazione di un logo per il Patto di alleanza tra uomini e donne contro la violenza di genere, presentato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento sarà condotto da Antonella Gurrieri, giornalista TGR Sicilia, e Marika Micalizzi, responsabile della Comunicazione del Cirs. Il Premio Maria Celeste Celi è intitolato alla fondatrice del Cirs e poetessa Maria Celeste Curatolo Celi, madre dell’attuale presidente dell’Ente.

