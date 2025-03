Premio Energie Siciliane: riconoscimento a 20 personalità eccellenti, conferito il titolo di Siciliano Honoris causa al Prof. Siviero

StrettoWeb

Si è svolta ieri, a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica, la 1ª edizione del Premio Energie Siciliane, promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali. Una commissione, presieduta dall’Arch. Patrizia Bernadette Berardi, e composta dall’avv. Satariano, dal dott. Celi, dal dott. Falzone, e dal dott. Alessandro Alongi, ha premiato 20 personalità per il loro contributo dato in vari settori della società. All’evento ha partecipato il senatore Antonio De Poli ed è stato condotto da Fabio Pompei, direttore del Centro Europeo Studi Culturali.

I premiati

Nel corso della cerimonia, sono stati premiati: il magistrato ed ex parlamentare Giusi Bartolozzi, il dirigente pubblico Salvatore Buccola, l’ex ministro delle comunicazioni Salvatore Cardinale, l’avvocato ecclesiastico Maria Rita Caserta, il giornalista ed esperto in comunicazione e relazioni istituzionali Carmelo Cutuli, l’artista e avvocato Salvatore Faraci, il tecnico sportivo pioniere dell’inclusione Flavio Favale, il giurista e dirigente statale Francesco Ferrara, il Governatore dei Lions del Lazio Salvatore Iannì, l’attivista per i diritti degli italiani all’estero Maria Candida Imburgia, l’economista e già assessore regionale e deputato nazionale Alessandro Pagano, il promotore della formazione professionale Concetto Parisi, l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, il rettore dell’Università Unicamillus Gianni Profita, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, l’alto dirigente pubblico Francesco Verbaro, l’editore e manager culturale Lorenzo Zichichi e l’esperta in relazioni istituzionali Paola Asaro.

Riconoscimento per Siviero

Importante riconoscimento per il rettore dell’Università eCampus, Prof. Enzo Siviero, a cui è stato conferito il titolo simbolico di Siciliano Honoris causa.

