Poste Italiane: in provincia di Reggio Calabria un’azienda a maggioranza femminile

Poste Italiane in Calabria si conferma essere un’azienda a maggioranza femminile, con una percentuale di dipendenti donne pari al 51% del totale della forza lavoro impiegata. Inoltre, il 39% del personale che ricopre incarichi dirigenziali è composto da donne, così come il 44% dei direttori degli uffici postali. Nella sola provincia di Reggio Calabria, il 52% del personale assegnato alla Filiale, è donna. Molte di queste, che lavorano nei 161 uffici postali della provincia, ricoprono l’incarico di responsabili della struttura.

LAUREANA DI BORRELLO E RIZZICONI, I DUE UFFICI ROSA

Sono due gli uffici postali dell’area metropolitana composti interamente da personale femminile, Laureana di Borrello e Rizziconi. A Laureana le impiegate nella sede di via Degli Uffici sono 4: la direttrice, Annunziata Orsida, la consulente commerciale Ludovica Ianniello e le due sportelliste, Maria Giuseppa Russo e Chiara Cartiere. «Mi sono sempre sentita parte della grande famiglia di Poste Italiane – dice la responsabile Orsida – avendo avuto il papà portalettere, deceduto in servizio». Assunta giovanissima, a 28 anni, Annunziata, conosciuta come Debora, inizia a lavorare nell’ufficio postale del proprio paese, Taurianova. «Essere tutte donne ci ha consentito di lavorare, con determinazione, competenza e risolutezza, dimostrando le capacità necessarie per gestire ogni situazione, anche la più complicata». Clementina Iannì, per i clienti Daniela, guida, invece, la squadra dell’ufficio postale di Rizziconi, dove, anche qui le impiegate sono quattro: due sportelliste, Maria Crea e Vincenza Rettura, e una specialista commerciale, Giuseppina Papasidero. Da sempre impegnata nel sociale e componente della delegazione regionale della Fondazione Marisa Bellisario, Clementina ha una lunga esperienza all’interno di Poste Italiane, maturata prima come portalettere e poi come sportellista. «Da quando dirigo l’ufficio postale di Rizziconi – spiega Clementina – abbiamo lavorato come un’unica squadra, ognuna di noi ha messo a disposizione dell’altra le proprie capacità compensandoci e ci supportandoci a vicenda».

AZIENDA TOP EMPLOYER

La presenza femminile in tutta la Calabria ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

La certificazione Top Employers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance. Il conseguimento di queste attestazioni attesta la capacità del Gruppo di adottare misure rigorose ed efficaci a garanzia di elevati standard etici e sociali.

Poste Italiane celebra inoltre la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

