Poste italiane: per la giornata internazionale della donna una cartolina dedicata

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario. Il prodotto filatelico sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico di Cosenza (via Veneto) e Castrovillari (piazza Dante) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio e dal 5 al 10 marzo sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (esclusivamente negli Spazio Filatelia).

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa” anche in provincia di Cosenza, in particolare nei ruoli di responsabilità.

