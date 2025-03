Ponte sullo Stretto, Salvini: “ho incontrato Occhiuto, unirà due regioni e milioni persone”

StrettoWeb

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi il governatore della Calabria Roberto Occhiuto “per parlare di un altro Ponte, più lungo di questo, che sarà determinante per collegare due regioni“. Lo ha detto il ministro Salvini in occasione dell’inaugurazione del Ponte dell’Industria a Roma.

“Prima di venire qui ho incontrato Occhiuto per un altro Ponte, fondamentale per unire non due quartieri ma due regioni e milioni di persone”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a Roma alla cerimonia di apertura del nuovo Ponte dell’Industria.

“Mi piacerebbe che la stessa sintonia della politica ci fosse su altri ponti”. Lo sostiene Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’inaugurazione del Ponte dell’Industria a Roma. “Non capisco perchè – prosegue – il Ponte a Roma unisca, mentre il Ponte che dopo un secolo unirà Sicilia e Calabria abbia un’opposizione ideologica di sinistra che secondo me non ha senso“.

