Ponte sullo Stretto, il ministro Tajani: “non è l’unico obiettivo per il Sud, c’è molto altro”

“L’obiettivo non è solo la realizzazione del Ponte sullo Stretto, è una scelta politica che deve far sì che non ci siano locomotive uniche, il Nord cresce se cresce anche il Sud. Quindi far crescere il Sud significa far crescere l’Italia e noi ascolteremo, con questa iniziativa, tutte le diverse regioni con le loro particolarità per poi far sì che ci sia un progetto generale favorevole alla crescita di tutte le regioni, che oggi ancora, nonostante i passi in avanti compiuti, hanno bisogno di raggiungere i livelli economici e anche retributivi delle regioni del Nord”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione di tre iniziative del partito azzurro alla Camera.

