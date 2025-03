Ponte sullo Stretto, il M5S insiste: “chiudete questa farsa!

StrettoWeb

“Nel giorno in cui va in scena un altro episodio dell’odissea senza fine dei passeggeri dei treni dello Stivale, lo sventurato governo Meloni continua a far finta di nulla, ormai diviso su tutto. Salvini e Tajani litigano ogni mezzora sul piano di riarmo Ue: il primo è contrario ma tanto lo voterà, il secondo non vede l’ora di buttare miliardi in bombe, carri armati e archibugi. Meloni, nel mezzo, fa Pilato. Sul Pnrr, Giorgetti vorrebbe un anno in più per metterlo a terra mentre Foti ci dice che va tutto bene madama la marchesa. I partiti di maggioranza sono divisi anche sull’autonomia differenziata, sulle leggi sulla cittadinanza e sul fisco. Persino sulle polizze anti-catastrofali hanno creato un caos assurdo per la loro indecisione. In mezzo a questo disastro, i cittadini italiani continuano ad essere presi in giro sul Ponte sullo Stretto, opera che in realtà ha un ok della commissione Via-Vas scritto sulla sabbia (e con 62 prescrizioni), visto e considerato che la valutazione d’incidenza ambientale è negativa e che l’opera non rispetta neanche le normative Ue sulle aree protette. Soprattutto, il progetto porta con sé un inganno clamoroso: nei documenti viene considerato “urgente” per assenza di alternative, ma in realtà le alternative ci sono eccome, e sono quelle del potenziamento dell’attraversamento dinamico. Un falso documentale che rende illegittimo il parere della Via-Vas. Nel frattempo, lo “spesometro” corre senza che ci sia un cantiere aperto né una traiettoria che porti allo sventagliato passaggio al Cipess. Arrivati a questo punto, la destra in frantumi potrebbe sfruttare il Ponte sullo Stretto per ritrovare unità e scrivere la parola fine su questo dossier farsa. Sarebbe un bel regalo al paese, magari mettendo più soldi sulle nostre ferrovie, che ogni giorno sfidano la pazienza degli italiani”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.

