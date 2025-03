Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S) insiste: “non si deve fare perchè ci sono alternative, io attraverso quelle acque ogni settimana con i traghetti”

StrettoWeb

“Mi sembra evidente che le alternative al Ponte sullo Stretto per velocizzare l’arrivo in Sicilia ci siano, e oggi in Senato sono state spiegate con dovizia di particolari. Dall’altra parte mi chiedo come sia stato possibile che la commissione Via-Vas che ha dato parere favorevole all’opera abbia potuto mettere nero su bianco che un’alternativa non c’è. E che quindi il Ponte è urgente e indifferibile. Di fatto, crediamo che quel parere possa essere illegittimo. Secondo la direttiva Habitat, del resto, un’opera così impattante va realizzata solo ed esclusivamente se non esistono alternative. L’alternativa dinamica già esiste: io stessa attraverso lo Stretto ogni settimana. Questa alternativa però può essere migliorata, con costi più contenuti e investimenti più rapidi rispetto al Ponte sullo Stretto”. Così in una nota il senatore Barbara Floridia (M5s), presidente della Commissione di Vigilanza Rai, commentando la conferenza stampa in cui il Movimento 5 Stelle ha illustrato la sua mozione sulle alternative al Ponte sullo Stretto.

