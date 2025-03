Ponte sullo Stretto, Di Girolamo (M5S): “è una pantomima che deve finire, ci sono alternative valide con i traghetti”

StrettoWeb

“Quella del Ponte sullo Stretto è una pantomima che deve finire: abbiamo bruciato già due miliardi di soldi pubblici senza che il cantiere sia stato ancora perimetrato. Oggi in Senato abbiamo illustrato la nostra proposta alternativa, messa nero su bianco in una mozione. Un testo che fa leva su una dettagliata analisi messa a punto dagli esperti Daniele Leonardi e Bogdan Fratini, che impegna il governo a considerare tutta una serie di azioni e investimenti per potenziare e rendere più all’avanguardia l’attraversamento dinamico, prendendo in considerazione anche esperienze simili di altri paesi come ad esempio la Danimarca. Una via che si presenta come più rapida, più economica e più efficace, tanto per il traghettamento su gomma quanto sul fronte ferroviario, con l’acquisto di treni AV compatibili appunto con il traghettamento. Il governo della propaganda tanto al chilo a firma Meloni-Salvini si è letteralmente impantanato sugli incartamenti. Il progetto esecutivo non c’è e i documenti passati nella commissione Via-Vas hanno falle enormi. E’ ora di investire soldi con un minimo di realismo: fantasticare anche basta. Come M5s andremo ad assilare l’Esecutivo sulla nostra mozione”. Lo ha detto il capogruppo del M5s in Commissione Trasporti del Senato Gabriella Di Girolamo, a margine della conferenza sul Ponte dello Stretto di Messina in sala Nassiryia.

