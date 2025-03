Ponte sullo Stretto, il Comune di Villa San Giovanni annuncia convocazione dei tecnici della Società Stretto di Messina

StrettoWeb

“Il presidente della commissione territorio Pietro Idone convocherà nei prossimi giorni la società Stretto di Messina per un incontro da organizzare con la commissione territorio e gli uffici preposti sulle opere preliminari. Si è accolta la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di Forza Italia De Marco e Lucisano sulla base di una decisione politica già assunta: l‘amministrazione comunale ha posto le opere preliminari al progetto ponte come prescrizione allo stesso, chiedendo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la risoluzione delle interferenze sulla rete idrica, rete fognaria, pubblica illuminazione, viabilità e monitoraggio ambientale siano la condizione ad ogni inizio lavori”. E’ quanto affermano in una nota il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare “Città in Movimento” di Villa San Giovanni.

“Già, infatti, ad ottobre scorso si è inviata una richiesta di lavori per la risoluzione delle interferenze di centinaia di milioni di euro. Nello specifico per l’approvvigionamento della sorgente Aspromonte, il dissalatore a servizio della Città, l’efficientamento e l’ammodernamento delle reti del territorio comunale di Villa San Giovanni si è presentato un progetto il cui importo complessivo è pari a 39.200.000 €. L’intervento richiesto per la creazione, l’efficientamento, l’ammodernamento del sistema depurativo e della rete fognaria è pari a 38 milioni di euro”.

“L’importo complessivo dell’intervento relativo all’ammodernamento ed al rifacimento della pubblica illuminazione è pari ad 1.500.000 €. Per il monitoraggio ambientale (già dalla fase preliminare all’apertura del cantiere) è richiesto un intervento di ben 500.000 €. Non solo, ma l’amministrazione comunale ha anche richiesto interventi di pianificazione gestione e sicurezza pari a 5.700.000 €. Un capitolo a parte quello relativo alla realizzazione di strade alternative e ad un sistema di trasporto pubblico locale, il cui importo complessivo ammonta a 40 milioni di euro”.

“Nello specifico, si sono richieste progettazioni per la strada di collegamento tra la chiesa di Pezzo e la chiesa di Cannitello alternativa al lungomare di città; il prolungamento della strada Giovanni Trecroci verso la frazione di Porticello; la sistemazione e il completamento di via Giovanni Messina da Cannitello a Ferrito; la realizzazione di una strada di collegamento tra i comuni di Campo Calabro e Villa San San Giovanni con via Giudice Scopelliti; una strada panoramica al di sopra della via Nazionale che valorizzi la parte alta della città e funga dal bypass rispetto alle arterie compromesse dalla presenza del cantiere ponte”.

“Nella stesura delle attività preliminari, dunque, l’amministrazione comunale ha previsto interventi preliminari per un importo complessivo di 134.400.000 €. Interventi tutti inviati al Mit nelle scadenze richieste per la conclusione della conferenza istruttoria, il cui dettaglio si affronterà con i tecnici della Stretto di Messina, al fine di verificare lo studio e l’approfondimento da parte degli stessi in questa fase istruttoria che, a leggere i comunicati stampa ad oggi redatti, dovrebbe portare nei prossimi mesi alla presentazione del progetto aggiornato del ponte al CIPESS”.

