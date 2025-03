Ponte sullo Stretto, Bevilacqua (M5S): “è uno spreco del governo, la Sicilia è in emergenza idrica”

StrettoWeb

“Il primo passo da fare non è richiedere nuova acqua ma tutelare questo bene prezioso. In Sicilia il tema della siccità continua a rappresentare un problema. Una criticità che non riguarda solo tutti quei cittadini che vivono in zone dove l’acqua arriva ogni 15 giorni, ma anche l’agricoltura e il turismo. Molte strutture ricettive sono state costrette a disdire prenotazioni a causa del razionamento. Le dighe e gli invasi in Sicilia sono stati abbandonati; la mancanza di controlli ha comportato uno sversamento di milioni di metri cubi di acqua. In base a recenti dati regionali, nella fase di immissionne in rete si è verificata una perdita idrica di oltre il 51 per cento. È necessario intervenire al più presto ma da questo governo non sta arrivando alcuna risposta. Il centrodestra risponde sbeffeggiando i cittadini siciliani investendo 13,6 miliardi sull’inutile progetto del Ponte sullo Stretto. Risorse che vengono sottratte a interventi utili come quelli necessari per le infrastrutture idriche. Ancora più assurdo è che i lavori per il Ponte toglieranno milioni di metri cubi di acqua”. Così in una nota il senatore M5S Dolores Bevilacqua, intervenuta nel corso di una conferenza stampa alla Camera per la presentazione della proposta di legge M5S sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e lotta alla siccità.

